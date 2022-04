Liberadas ocho mujeres colombianas prostituidas por red criminal en España y Francia

Las policías española y francesa, coordinadas por Europol, liberaron a ocho mujeres colombianas que prostituían en viviendas de la localidad de Roche-sur-Yon (Francia) por una red criminal que blanqueaba sus beneficios en España.

Un total de 13 personas quedaron detenidas en la denominada operación "Bogotá"; acusadas de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal y delitos relativos a la prostitución, informaron este lunes las fuerzas españolas seguridad.

Las víctimas resultaban captadas en Colombia, trasladadas a España y posteriormente a la ciudad francesa citada, señaló EFE.

La banda desarticulada en Francia anunciaba los servicios sexuales en páginas web para que las mujeres ejercieran la prostitución en viviendas; pero también las desplazaban a hoteles y apartamentos, donde prolongaban la estancia para aumentar el precio.

El dinero obtenido por esta red hispano-francesa lo blanqueaban e invertían en inmuebles que los investigados habían adquirido en las ciudades españolas de Oviedo (norte) y Zaragoza (noreste).

Los agentes efectuaron 13 registros -siete en Francia y seis en España-, en los que se incautaron 282.000 euros en efectivo y cuarenta teléfonos móviles; además de embargar 53.000 euros en cuentas corrientes y dos viviendas en Francia.



La Policía Nacional de España informa a la ciudadanía que pone a disposición el teléfono 900-105090 y el correo [email protected] para facilitar la colaboración y las denuncias, anónimas y confidenciales de tales delitos.

CAPTAN MUJERES BONITAS EN COLOMBIA

Desde hace unos tres años se conoce de redes criminales que reclutan chicas universitarias en Colombia para bajo engaño llevarlas a Europa y prostituirlas bajo coerción.

Con avisos desplegados como "¿Tienes amigas bonitas?" ponen el anzuelo.

"Una compañera, en una salida de campo me dijo que si quería viajar con ella y unos amigos a Cartagena. Le dije que no los conocía y que me sentiría rara", contaba ya para el 2019 una joven acerca de como comenzó todo.

