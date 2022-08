Líder del Tren de Aragua detenido en Chile no entró escondido, tenía visa

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, informó que el líder de la banda el Tren de Aragua en ese país, apodado como Estrella y detenido en marzo, ingresó al territorio de manera legal.

Monsalve indicó que Estrella no ingresó por un paso irregular. Al contrario, precisó que entró a Chile en 2017 por un paso habilitado, pero con visa de turista. Unos años después, recibió los documentos para permanecer en el país.

"Para derribar mitos: el principal líder del Tren de Aragua no ingresó por un paso no habilitado, no entró escondido. Primero lo hizo con una visa de turista en 2017 y después se le dio una temporaria en 2019", acotó, según reseñó el medio local T13.

El funcionario precisó que los integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos en marzo de este año. Desde entonces, se encuentran tras las redes y serán juzgados por formar parte de una organización criminal.

ESTRELLA SE COMUNICABA CON VENEZUELA

Monsale acotó que cuenta con evidencias de que los detenidos están vinculados al Tren de Aragua. En esa línea, subrayó que Estrella se comunicaba con el líder de la banda en Venezuela y planificaban sus actos delictivos.

“Los integrantes del Tren de Aragua que fueron imputados en marzo están en la cárcel. 10 de ellos fueron conectados de manera veraz con la agrupación, tenían un líder que se relacionaba directamente con el cabecilla en Venezuela, y hoy está en la cárcel”, agregó.

Estrella, junto a los demás miembros de la banda, fue identificado por las autoridades chilenas y lo llevaron tras las rejas. “Queremos dar señales de tranquilidad de que se combate al crimen organizado”, acotó Monsalve.

El lunes trascendió que miembros del Tren de Aragua amenazaron con atacar a los Carabineros para que se retiraran del cerro Chuño en Arica. Por tanto, las fuerzas de seguridad locales se preparan para hacer frente a esta organización criminal.

Especialistas señalan que el Tren de Aragua tiene presencia en estados de Venezuela, además de países como Brasil, Perú, Colombia, Bolivia y Chile. La banda se dedica a la extorsión, robo, secuestro, tráfico de drogas y personas, homicidio y explotación sexual.