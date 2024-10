Lluvias y fuertes vientos: Los videos que dejó el paso del huracán Oscar por Cuba

Este domingo por la tarde, el huracán Oscar tocó tierra en Cuba con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El fenómeno natural rápidamente perdió fuerza al moverse hacia el este de la isla, debilitándose a una tormenta tropical con vientos de 110 kilómetros por hora cerca de Baracoa, unos 65 kilómetros al este de Guantánamo.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, comunicó a través de la red social X (Twitter) que están en alerta ante esta situación.

«Chequeamos las acciones para enfrentar el paso del huracán Oscar en el oriente del país. Se dieron indicaciones precisas para asegurar el cuidado de nuestro pueblo. Se fortalece el apoyo a las provincias y se alistan brigadas para la recuperación en el menor tiempo posible», dijo.

El NHC prevé que Oscar cambie su rumbo hacia el noreste este lunes, alejándose del territorio cubano para la noche o primeras horas del martes.

Las fuertes lluvias asociadas con Oscar podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el este de Cuba, especialmente en la Sierra Maestra, y potencialmente afectar el sureste de Bahamas.

La llegada del huracán Oscar agrava la crisis eléctrica que afecta a la isla, donde sucesivas fallas en el sistema eléctrico dejaron sin luz a la mayoría de los habitantes durante los últimos días.

El gobierno espera restablecer el servicio eléctrico en su mayoría para la noche del lunes, aunque algunos usuarios seguirán sin luz hasta el martes.

La principal planta energética de la isla falló el viernes, dejando a 10 millones de personas sin electricidad. A pesar de un restablecimiento parcial del suministro el sábado, el sistema colapsó nuevamente durante la noche.



Díaz-Canel advirtió el domingo que no se tolerarán actos vandálicos contra la red eléctrica, subrayando: «No vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos, y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo».

El presidente cubano culpó al embargo estadounidense por la falta de suministros y piezas de repuesto necesarias para mantener el sistema eléctrico, argumentando que la persecución financiera y energética impide a Cuba obtener los recursos necesarios.

Cuba’s electrical grid collapsed for the fourth time in 48 hours on Sunday, leaving millions without power after Hurricane Oscar made landfall. Small protests erupted in Havana over the deepening energy crisis, with residents banging pots and blocking streets. pic.twitter.com/ItU7S9xnI7

— Firstpost (@firstpost) October 21, 2024