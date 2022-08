"Lo logramos": Venezolanos rescatan a una cubana que estaba descompensada en la selva del Darién

A pesar de los peligros, una gran cantidad de migrantes sigue cruzando la selva del Darién. Aunque muchos en el trayecto han sufrido lesiones y problemas de salud e incluso han sido abandonados en esta zona selvática y dejados a su suerte.

Este es el caso de una mujer cubana que fue hallada descompensada el pasado 23 de agosto por dos hombres venezolanos en medio de la selva.

"Aquí estamos, venezolanos rescatando a una cubana que ha estado mal. La conseguimos descompensada. A mí me dicen la película de cómo es acá adentro y yo no me vengo. Reúno mi plata, saco mi pasaporte. Así tenga que endeudarme con quien sea pero esto no es vida. Vimos cantidad de personas muertas. Los niños pasando trabajo", explicó el hombre identificado como Ramón en un video publicado en TikTok.

La mujer se llama Diana y en el video se puede apreciar como los venezolanos la ayudan a caminar por la selva del Darién, mientras ella llora.

"Lo logramos. Esto no es fácil, hasta el más duro llora. No se lo recomiendo a nadie", expreso el otro migrante venezolano.

Los dos hombres ayudaron a la cubana a llegar al campamento El Abuelo en la selva del Darién.

"Ya está recuperándose (…) Ya ella está en contacto con su familia, todo excelente. Ella también hará un TikTok declarando todo lo que ocurrió, por ahora no se siente muy bien" dijo Ramón en otro video en el que aparece junto a Diana.

EL INFIERNO DE LOS MIGRANTES QUE BUSCAN UN MEJOR FUTURO

La selva del Darién se encuentra entre Colombia y Panamá y ha funcionado como una barrera natural entre América Central y del Sur. Esta región no cuenta con vías de transporte terrestre y apenas es habitada por indígenas de la zona.

Sin embargo, diariamente, cientos de migrantes intentan cruzar esta región para continuar su camino hacia Estados Unidos y cumplir el sueño americano. A pesar de que muchos lo intentan, no todos logran atravesar la selva.

Y es que esta región es uno de los tránsitos más peligrosos del mundo. No solamente se debe al tipo de terreno pantanoso e irregular, sino a la inseguridad y la anarquía que reina en medio de la selva.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VENEZOLANO SE VISTIÓ DE HÉROE: SALVÓ DE MORIR AHOGADOS A 11 MIGRANTES EN LA SELVA DEL DARIÉN +VIDEO

Algunos de los migrantes señalaron que hallaron cuerpos en medio del camino. Se trata de personas que fueron asesinadas, enfermaron o dejadas atrás al no poder continuar con el difícil recorrido.