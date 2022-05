Los cuatro candidatos a la presidencia de Colombia y sus posiciones sobre Venezuela

Los cuatro candidatos que lideran las encuestas para las elecciones presidenciales en Colombia, de este domingo 29 de mayo, tienen posiciones encontradas sobre lo que será su relación o no con Venezuela, donde pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, incluyendo el vecino país, Nicolás Maduro se mantiene en el poder y con pocas perspectivas de que se convoquen comicios "libres y transparentes", que permitan resolver la prolongada crisis política, económica y social.

GUSTAVO PETRO

Muchos de los analistas, tanto en el país como en Colombia, coinciden que un hipotético triunfo del candidato de izquierda Gustavo Petro daría “un respiro” a la administración de Nicolás Maduro.

De hecho, no ha dudado en confesar que está a favor de retomar relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela. Además, se ha apuntado que pondría embajada en Caracas y reabriría las fronteras con su país vecino para fomentar la economía.

FEDERICO GUTIÉRREZ

Federico Gutiérrez se presenta como el candidato de la gente. El exalcalde de Medellín terminó su mandato con una alta popularidad y logró imponerse en el escenario nacional para llegar a ser, este domingo, el candidato de la derecha.

En concreto, sobre Venezuela, promete mantener la implementación del Estatuto Temporal de Protección para los migrantes venezolanos y fortalecer la presencia estatal social en la frontera.

El candidato aseveró que mientras en Venezuela continúe la crisis que ha forzado a millones de ciudadanos a migrar hacia su país, no se podrá pensar en normalizar completamente las relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Sin embargo, dice que trabajará por la integración e inclusión de los migrantes venezolanos y los colombianos retornados.

RODOLFO HERNÁNDEZ

Rodolfo Hernández, de 77 años de edad, se refiere a sí mismo con su profesión: se nombra como "ingeniero Rodolfo Hernández". Quien no lo conoce puede hacerse una idea de él como el "Trump" colombiano, posee una fortuna y se ha presentado como un outsider; es decir, un político independiente, ajeno al establecimiento y a los partidos tradicionales.

Sobre Venezuela, ha afirmado que restablecería las relaciones comerciales desde el primer día de su Gobierno. En cuanto a las relaciones internacionales, propone eliminar siete embajadas y algunos consulados.

SERGIO FAJARDO

Sergio Fajardo se ha proclamado el abanderado de la opción centro en una Colombia altamente polarizada. Sus detractores lo tildan de "tibio", una expresión que indica que no toma partido ni por una cosa ni por la otra.

Sobre Venezuela, sugiere fomentar el multilateralismo y la integración. Es por ello, que ha insistido en la necesidad de restablecer algún tipo de relación con Maduro, y establecer canales de comunicación, completamente inexistente durante la gestión del actual presidente de Colombia, Iván Duque.

Asimismo, planteó la necesidad de reabrir los puentes binacionales, los consulados en Venezuela y revisar la seguridad fronteriza.

LA SALIDA DE DUQUE Y VENEZUELA

«Colombia les va a decir, no a los continuadores del chavismo», así lo expresó el pasado sábado 12 de marzo Duque, en alusión a las mencionadas elecciones presidenciales.

«Para nosotros Nicolás Maduro es un dictador. Con Estados Unidos solamente concebimos la solución a esa relación a través del retorno de la democracia en ese país. Nuestra posición frente al régimen de Nicolás Maduro será la misma hasta el último día de mi gobierno y ya le corresponderá la próxima administración revisar cuál será su criterio», agregó.

Sobre los comicios en su país, Duque insistió en que no cabe lugar en Colombia para un «delfín» del chavismo y aseguró eso lo demostrará el pueblo colombiano.

«Colombia es un país que siempre ha dicho que no a la demagogia y le ha dicho que no al populismo. Y le ha dicho que no porque nuestro país sabe que en las libertades económicas está la piedra angular de nuestra democracia. Por eso no tengo duda que el pueblo colombiano les va a decir no a los que son los continuadores del chavismo en nuestro país», remarcó.

