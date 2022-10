Los desgarradores detalles de la tragedia que enluta al fútbol de Indonesia

El entrenador chileno, Javier Roca, relató desgarradores detalles de la tragedia que se registró tras un partido de fútbol en Indonesia en la que al menos 125 personas murieron.

El estratega del club indonesio Arema contó que hubo aficionados que murieron en los brazos de los propios jugadores.

Durante una entrevista a Cadena Ser, Roca indicó que se fue al vestuario tras el partido y algunos jugadores se quedaron en el campo. "Al volver de la conferencia de prensa me encuentro con el caos dentro del estadio, donde los muchachos pasaban con víctimas en brazos. Había mucha gente también en la grada con problemas de respiración por culpa de las bombas lacrimógenas", dijo.

BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia, police say pic.twitter.com/WmuI67yJoi

