Los detalles inéditos que dio Rosalía sobre su compromiso con Rauw Alejandro

Rauw Alejandro y Rosalía no solo son dos de los cantantes más exitosos del momento, además, son una de las parejas mas sonadas en la actualidad, al punto de causar revuelo en los fanáticos cuando se comprometieron en marzo pasado.

Ahora, para complacer a sus fans, el dúo musical dio más detalles sobre cómo se consumó el compromiso

La española admitió: «Nos comprometimos de la manera más bonita que me hubiera imaginado«. La intérprete de ‘Motomami’ detalló que todo sucedió en la casa de la abuela de su novio, en Puerto Rico.

LEA TAMBIÉN: EL ESCÁNDALO DE ROSALÍA Y UN RAPERO QUE PUBLICÓ FOTOS FALSAS DE ELLA DESNUDA

Asimismo, describió con exactitud todo lo que le dijo Rauw en ese momento especial. «Vente que te quiero enseñar un sitio«, le dijo el cantautor. Hablándole a su pareja, agregó: «Te seguí de la manera más inocente. Empezaste a buscar algo y no lo sacabas y le pregunté ¿qué estás buscando?«.

La catalana relató que el boricua iba a sacar algo de su bolsillo, pero el anillo de compromiso se quedó en el pantalón. Esto dejó en shock a la artista y reconoció que los nervios la invadieron: «No sabía cómo reaccionar».

«¿Será que me va a dar un anillo? Me puse a llorar, y así nos comprometimos«, añadió.

LA PRIMERA VEZ QUE SE VIERON

Rosalía aprovechó para recordar cómo fue su primer encuentro con Rauw Alejandro, el cual tuvo lugar en los Latin Grammy. «Tú pensabas que yo era un player, y resulta que no», le comentó el intérprete de ‘Todo de ti’, reseñó El Tiempo.

Acto seguido, esta le respondió: «Me tocó la lotería«, refiriéndose a la primera vez que se vieron en persona. No dudo en reconocer que no hubo flechazo, por lo que el reguetonero tuvo que hacer esfuerzos para ganarse su corazón.

Pero parece que para el puertorriqueño sí hubo flechazo instantáneo, ya que hasta recordó cómo estaba vestida Rosalía ese día. «Era un traje negro. También llevaba piercings en los pezones y en el ombligo».

Posteriormente, ambos develaron que su primer beso se dio en diciembre de 2019 cuando estaban en Madrid.