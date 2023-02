Los escalofriantes videos de pájaros en Turquía que dicen anticiparon catastróficos terremotos

Tras el fuerte terremoto que provocó miles de muertos en Turquía y Siria, comenzaron a circular en redes sociales escalofriantes videos de grupos de pájaros que comenzaron a actuar de forma extraña antes de la catástrofe.

The video shot few minutes before the Turkey earthquake,shows birds knew beforehand about the calamity.Similar behaviour was observed in animals during tsunami 2004 #Turkey #earthquake #animalbehaviour pic.twitter.com/055J1LhT0D

En los videos se ve que las aves vuelan alrededor de los edificios como si estuvieran asustadas. En las imágenes es evidente un comportamiento extraño por parte de los pájaros, como que supieran lo que iba a ocurrir.

Algunos testigos consideraron que los pájaros pudieron presentir el terremoto que se avecinaba. Asimismo, indicaron que las decenas de aves comenzaron a cantar y revolotear de una forma que no es común.

The nature is more powerful than we think.

Birds displayed unusual behaviour just before the earthquake in Turkey.

Prayers for Turkey 🙏 pic.twitter.com/g4NIU5Xigj

