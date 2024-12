Los impactantes videos de Georgia tras tres días de protestas, van más de 100 detenidos

La protestas en Georgia continuaron por tercer día consecutivo el sábado, dejando hasta ahora un saldo de al menos 107 detenidos y 10 agentes de seguridad heridos, según cifras recientes del Ministerio de Interior.

Las manifestaciones se han llevado a cabo en Tifilis y otras ciudades del país, contra el Gobierno de Irakli Kobajidze. En ese sentido, estallaron tras la decisión de las autoridades de postergar hasta 2028 las negociaciones para la anexión de Georgia a la Unión Europea.

La cartera de Interior de la nación indicó que los arrestos se hicieron en apego a los artículos 166 y 173 del Código de Infracciones Administrativas. Estas sancionan la desobediencia a las autoridades y hechos vandálicos menores.

Asimismo, las protestas han dejado impactantes videos de los manifestantes enfrentándose a los agentes policiales. Esto provocó que uno de los funcionarios resultara con quemaduras.

Tbilisi right now, after the most vicious assault of the regime in the morning. They need to go. And watching this amount of angry crowd, I’d start packing. #GeorgiaProtests

📷 Ezz Gaber pic.twitter.com/uFYt7L5stF

— Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) November 30, 2024