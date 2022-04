Los mensajes de odio que publicó Frank James antes del tiroteo en el metro de Nueva York

El sospechoso de cometer el tiroteo en el metro de Nueva York, Frank James, había grabado numerosos videos en un canal de YouTube, en los cuales declaraba estar "lleno de odio, rabia y amargura".

Según el rastreo efectuado por el diario The New York Post; el canal de Youtube de James llamado "Prophet of Truth 88" contaba con 3.480 suscriptores. El mismo estaba lleno de un contenido de odio racial y violento expresado en largos videos de más de media hora de duración. Sin embargo, el canal no se encuentra activo en este momento en la plataforma.

"Soy el profeta de la fatalidad. Ese es mi nombre original, el profeta de la perdición. Así es como me he estado llamando desde que estoy en YouTube", dijo.

FRANK JAMES Y SUS MENSAJES CONTRA EL ALCALDE DE NUEVA YORK

En esa cuenta, James posteó en el último mes numerosos videos con títulos como "Nacido en un manicomio", "El código del ghetto", "Que vienen los rusos", "Predador negro". Así como otros sin sentido aparente; pero que tenían de forma recurrente un destinatario: el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

En uno de ellos, Frank James le dice: "Señor alcalde, soy víctima de tu programa de salud mental. Tengo 63 años y estoy lleno de odio, lleno de rabia y lleno de amargura". Además, aseguró haber sido diagnosticado con una enfermedad mental e internado en un centro donde asistió a "espectáculos de terror".

Según él, había sido víctima de violencia en esos centros, "no violencia física, sino la clase de violencia que un niño sufre en la escuela; y que le llevan a tomar una pistola y disparar a los cabron..", señala en uno de los videos de acuerdo a la agencia EFE.

En sus videos, vuelve con frecuencia al desprecio con que las personas de color son tratados en la sociedad. "¿Por qué un negro sigue vivo en este planeta? Aparte de recoger algodón o caña de azúcar o tabaco... Así que el mensaje para mí esta claro: Debí haber cogido una pistola y ponerme a disparar a los cabron..".

Hasta el momento, se desconocen detalles personales o familiares de James, y el único hecho comprobado es que alquiló una furgoneta con matrícula de Arizona que apareció abandonada en Brooklyn, mismo barrio donde se produjo el tiroteo.