Los emotivos videos de los rehenes rescatados por Israel en Gaza, así los recibieron luego de meses en cautiverio

A través de redes sociales empezaron a divulgarse los videos del reencuentro de los cuatro rehenes rescatados por Israel luego de un intenso enfrentamiento con el grupo terrorista Hamás en Gaza.

Con jubilo y alegría, funcionarios del Gobiernos y familiares le dieron la bienvenida a la libertad a estas víctimas que pasaron meses privadas de libertad.

Las acciones del rescate se llevaron a cabo en dos lugares del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, donde intensos enfrentamientos resultaron en la muerte de al menos 50 palestinos.

Freed hostage Almo Meir Jan (21) on a video call with his friends after being rescued from Gaza just hours ago.

This morning, in a joint special operation held by the Israeli security forces 4 Israeli hostages were rescued from Gaza:

Noa Argamani (25)

Almog Meir Jan (21)

Andrey… pic.twitter.com/jbVGSmzF6r

— Israel ישראל (@Israel) June 8, 2024