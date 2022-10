Los videos virales de protesta en Bogotá, policías fueron atacados a palazos

Durante una protesta en el centro de Bogotá, Colombia, iniciaron disturbios contras las fuerzas de seguridad. En consecuencia, un grupo de manifestantes violentos atacó a un varios policías con palos y piedras.

Los manifestantes indígenas se dirigieron a la sede de la aerolínea Avianca e intentaron tomar el edificio. Por tanto, se enfrentaron con la Policía de Bogotá y los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad).

En las redes sociales se viralizaron videos de las severas agresiones de los manifestantes en contra de los policías. Asimismo, se observa cómo algunos ciudadanos se acercan para frenar la golpiza que recibían los agentes.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que investigarán lo ocurrido y “judicializarán” a los atacantes. “Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos”, sentenció, a la vez que condenó cualquier acto de violencia.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó lo ocurrido en Bogotá y los ataques a la policía. “La ausencia de diálogo siempre genera más violencia”, acotó el mandatario.

Esto no es protesta social!

Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune!

La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la fuerza pública, haré lo propio con esto. pic.twitter.com/u6ZK0pU8Ku

— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 19, 2022