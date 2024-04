Macabro hallazgo en México: Encuentran varios cuerpos decapitados dentro de un carro abandonado

Las autoridades de México realizaron un macabro hallazgo en el estado de Puebla, después que recuperaran siete cuerpos sin vida, seis de ellos decapitados, los cuales estaban dentro de un carro abandonado en el Periférico Ecológico de la zona metropolitana.

El fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, indicó que junto a los occisos habían mensajes. En ellos se dieron a conocer las razones de los escalofriantes asesinatos.

Por su parte Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, ofreció más detalles en una rueda de prensa. Dijo que según las investigaciones preliminares, el violento hecho estaría vinculado a dos sujetos que usaron un auto robado.

VECINOS DIVISARON EL VEHÍCULO

Trascendió que vecinos de la zona dieron parte a las autoridades policiales después de divisar el vehículo sospechoso. Por ende, los uniformados de la policía municipal se apersonaron al sitio y luego informaron a las autoridades ministeriales.

Higuera Bernal relató que en el carro hallaron un total de siete cuerpos: seis de ellos tenían la cabeza cercenada y otro estaba desmembrado.

«En cada uno de los cuerpos encontramos un mensaje escrito en papel refiriendo la razón de la privación de la vida. Por supuesto, injustificada y lícita delictiva», recalcó, aunque no dio detalles de qué decía el escrito.

Las autoridades de México no descartan que este aterrador suceso guarde relación con un video. En ese material, según Infobae, aparecen integrantes de la Operativa Barredora del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el clip, la organización criminal lanzó amenazas al gobernador del estado y a funcionarios de seguridad pública.

Higuera Bernal además precisó que el asesinato de las siete personas «pudiera tratarse, no solo una probable disputa, sino también una acción de dominación de grupo delictivo sobre personas determinadas con fines probablemente no solo de dominación, sino también de reclutamiento y quizá esto es lo que está originado esta actividad, pero todavía no podemos hablar de las identidades, puesto que estamos en ese trabajo».