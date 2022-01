Madre de niña fallecida en el río Bravo: “Me quería morir cuando la vi ahogada”

Mayerlin Mayor, madre de la niña fallecida en el río Bravo, dio la dolorosa noticia a su familia en Venezuela el pasado martes 18 de enero: “Dejé a la luz de mis ojos. Mi hija se me ahogó”, dijo a su hermana.

Mayor, una maestra de 36 años, intentó con su hija Victoria Lugo Mayor, de 7 años, cruzar la frontera de México con Estados Unidos a través del río Bravo. Pero no pudo cumplir el objetivo de llegar juntas hasta suelo norteamericano.

La familia Mayor está desconsolada. En la casa, ubicada en el barrio Felipe Pirela, en el oeste de Maracaibo, estado Zulia, hay tristeza; y solo se escucha el llanto de las tías y de la abuela de Victoria. “Esto es muy duro. Ella era la princesa de esta casa, era la luz, lo más bello”, contó su hermana Mayibeth Mayor a El Pitazo.

"ME QUERÍA MORIR CUANDO VI A MI HIJA AHOGADA"

Mayerlin Mayor salió el martes temprano desde un pueblo llamado Acuña, en San Antonio, México, hacia el río Bravo junto con un grupo de migrantes y los coyotes que los ayudarían a llegar a Estados Unidos. Antes de salir envió una foto de ella con su hija Victoria, quien vestía una chaqueta roja y un jeans azul.

Al llegar al río, las condiciones no eran las que les habían descrito. El caudal no les llegaba a los tobillos, sino que estaba crecido. "Le pregunté por qué decidió cruzar si estaba alto, y me dijo: 'No sé; esto no es como ustedes creen'. Me imagino que tenía que decidir", contó Mayibeth Mayor.

Mayerlin Mayor decidió cruzar el río con el grupo de migrantes hasta que ya no tocó fondo. "Ella cayó en un hueco con su hija. Las dos estaban ahogadas. Ella me dijo: 'Yo estaba ahogada. Me quería morir cuando vi a mi hija ahogada. Me quería quedar ahí, pero algo me sacó. Dios me sacó. Ya yo estaba ahogada, ya yo estaba muerta", relató la tía de la niña.

