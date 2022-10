Maduro insiste en vuelos de Conviasa, Colombia “analiza con mucho cuidado”

El ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, dijo que el Gobierno de Gustavo Petro sigue analizando “con mucho cuidado” autorizar los vuelos del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) hacia territorio colombiano.

Reyes indicó que la administración Maduro insiste en que Conviasa sea una de las aerolíneas que viaje a Colombia. Sin embargo, Bogotá todavía no ha dado el visto bueno y mantiene las conversaciones entre ambas partes.

“Este miércoles el ministro de Comercio (Germán) Umaña viajará a Venezuela para conversar con los ministros del Gobierno venezolano. Nosotros en lo que hace Colombia estamos listos. Sin embargo, la petición insistente del gobierno es que sea a través de Conviasa”, dijo Reyes.

El ministro expuso que con Wingo establecieron un “compás de espera”. Por tanto, la aerolínea colombiana está a la expectativa, después de que el chavismo ordenara la suspensión del inicio de sus vuelos a Caracas, pautado para el 4 de octubre.

“CONVIASA TIENE UNA RESTRICCIÓN”

Reyes recordó que Conviasa cuenta con una restricción emitida por la Casa Blanca. En consecuencia, insistió que Bogotá quiere analizar el escenario antes de emitir una autorización a la aerolínea venezolana, según expuso en una entrevista a RCN.

“Conviasa tiene una restricción, o más bien una decisión, que viene del gobierno de los Estados Unidos al tenerlo incluido en la lista Clinton. En el caso colombiano lo estamos analizando con mucho cuidado, y por supuesto con la revisión de la nota”, dijo Reyes.

El ministro aseguró que el Gobierno de Petro mantendrá conversaciones con Estados Unidos. En tal sentido, espera negociar y conseguir un acuerdo con Conviasa u otra aerolínea.

El chavismo había anunciado vuelos de Conviasa hacia Bogotá. No obstante, no fue posible esa operación debido a que la compañía está sancionada por Estados Unidos y, por lo tanto, no recibió autorización de la Aeronáutica Civil de Colombia.