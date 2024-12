Manejaba en plena carretera y vivió un momento aterrador al toparse con una serpiente venenosa en el carro

Una mujer vivió un momento de temor cuando manejaba por una autopista a las afueras de Melbourne, en Australia, puesto que tuvo que defenderse de una serpiente venenosa que estaba dentro del vehículo.

En redes sociales se viralizó el video de este incidente. En las imágenes se aprecia que la serpiente estaba oculta detrás del volante, por lo que la mujer tuvo que defenderse del reptil hasta que logró estacionarse y bajarse del vehículo.

«Sorprendentemente, ella fue capaz de defenderse de la serpiente y abrirse paso entre el tráfico antes de detenerse y saltar de su auto para ponerse a salvo», explicó la policía local, de acuerdo a CNN.

Los agentes indicaron que la mujer estaba conduciendo cuando sintió algo moviéndose entre los pies. Al mirar hacia abajo, se percató que se trataba de una serpiente tigre, una de las más venenosas del mundo.

Las autoridades conocieron del caso al recibir reportes de una mujer descalza a un lado de la autopista Monash el sábado. Cuando se acercaron al lugar, los agentes descubrieron que había una serpiente dentro del vehículo.

Tim Nanninga, de Melbourne Snake Control, fue hasta la autopista para capturar a la serpiente y afirmó que la mujer tuvo mucha suerte. «Es un milagro cómo salió de la carretera y estacionó el auto de manera segura», agregó.

