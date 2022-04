Matan a palazos a perros y gatos en Shanghái, temen que transmitan la COVID-19

Ante el aumento de casos positivos de la COVID-19 que se estaba registrando en Shanghái, China, las autoridades han comenzado a realizar test para detectar el virus en las mascotas e incluso, están asesinando a palazos a los perros y gatos infectados.

Las autoridades reiteraron el pasado miércoles que las estrictas restricciones para detener la propagación del coronavirus "pronto" llegarán a su fin; sin embargo, no han dado una fecha exacta.

El confinamiento, que ya lleva más de un mes, ha puesto a la población entre la espada y la pared; por lo que se han producido suicidios debido a las duras condiciones impuestas por el país.

De hecho, en la ciudad de Shanghái, se han podido visualizar los cadáveres de perros y gatoss que han sido capturados y asesinados a golpes, según denuncian sus dueños.

Una de las imágenes, que se ha viralizado en las redes, es la de un perro corgi; cuyo amo fue trasladado a un centro de aislamiento luego de dar positivo a la enfermedad.

El can salió corriendo para perseguir el autobús en el que llevaban a su amo; pero los funcionarios lo capturaron y lo golpearon con una pala hasta su muerte, según reseñó ABC.

#meanwhileinChina Shanghai. A big-white killed a corgi in bright daylight! The dog’s owner was in forced quarantine.

La Organización por el Trato Ético de los Animales (PETA), denunció el sacrificio de los animales de compañía en China. "Es extremadamente raro que los perros y gatos contraigan COVID-19; por lo que una orden de matar a estos animales domésticos; es un caso de pánico sin sentido basado en temores infundados", explicó la ONG en Twitter.

"La gente se está suicidando desde sus balcones y se están recogiendo las mascotas de las personas que dan positivo en Covid; para ser asesinadas y sacrificadas en Shanghai, China", denunció un usuario en la misma red social @EnesFreedom.

26 million people in lockdown in Shanghai.

People are committing suicide from their balconies and Pets from people getting tested positive for #Covid are being collected to be killed and slaughtered in #Shanghai / #China

This is pure evil!

pic.twitter.com/9spkdvi4WS

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) April 16, 2022