Mayoría de migrantes en hotel de Nueva York había aceptado irse al refugio, fue un pequeño grupo el que protestó

La Policía de Nueva York y funcionarios de la ciudad desalojaron el miércoles al grupo de refugiados, en su mayoría venezolanos, que protestaron a las afueras del Hotel Watson durante tres noches seguidas.

El periodista Jusquifabio Flores señaló que las autoridades llevaron a cabo el operativo en la noche del miércoles. En ese sentido, desalojaron a los refugiados y limpiaron la calle en la que estaban apostados.

“Este miércoles, en horas de la noche, agentes de la policía de Nueva York y obreros del Dpto. de Salubridad procedieron a desalojar a estos migrantes y a limpiar todo el desperdicio que quedó en la acera del hotel”, explicó.

La acera frente al hotel estaba “completamente limpia” en la mañana del jueves. Asimismo, efectivos policiales custodian la zona para evitar que “se produzca cualquier situación irregular en la zona”.

¿POR QUÉ PROTESTABAN LOS REFUGIADOS?

Las autoridades locales decidieron alojar en el Hotel Watson a las familias con niños que eran solicitantes de asilo. Mientras tanto, los refugiados que estaban en el complejo fueron alojados en un refugio ubicado en Brooklyn.

La mayor parte de los refugiados se movilizaron hasta el nuevo recinto sin mayor inconveniente. No obstante, un “reducido grupo” no aceptó el traslado y, como forma de protesta, “se apostaron en la acera del hotel durante tres noches”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VENEZOLANOS PROTESTARON AL SER DESALOJADOS DE UN HOTEL DE NUEVA YORK: ''NO HAY CALEFACCIÓN Y ESTÁ HACIENDO FRÍO''

"Allí no hay calefacción y está haciendo frío, los colchones se hunden, las camas están muy pegadas y no sabes a quién tienes al lado. No hay dónde guardar las pertenencias y tienes que cruzar la calle para bañarte y hacer fila", denunció un refugiado a EFE.

Estos refugiados, todos hombres, están con sus únicas pertenencias: tiendas de campaña, maletas, ropa y cobijas. Muchos de ellos llevaban varios meses viviendo en ese hotel desde su llegada a Nueva York, tras ingresar de forma irregular por la frontera sur.