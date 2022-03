"Me violaron mientras mi hijo lloraba": Mujer ucraniana vivió un infierno a manos de soldados rusos

Una mujer ucraniana contó cómo fue abusada sexualmente por soldados rusos, en medio de la invasión a ese país ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado 24 de febrero.

La mujer afirmó que los soldados rusos ingresaron a su hogar, y mataron a su esposo de un tiro, luego procedieron a abusar de ella durante varias horas el pasado 9 de marzo.

Se trata de Natalya, de 33 años, quien decidió contar su historia al diario británico The Times, la cual comprobaría que Rusia está cometiendo crímenes de guerra.

UNA MUJER UCRANIANA QUE FUE ABUSADA POR SOLDADOS RUSOS: ¿CÓMO OCURRIÓ EL HECHO?

Trascendió que Natalya y su esposo, Andrey, de 35, residían en una pequeña aldea cerca del pueblo de Shevchenkove en el distrito de Brovary.

"Queríamos vivir más cerca de la naturaleza, por eso no vivíamos en la ciudad. Mi esposo puso su corazón y alma en la construcción de la casa y todo estaba hecho de madera natural y piedra", recordó.

Desafortunadamente, Brovary fue uno de los primeros campos de batalla que las tropas rusas buscaron tomar, en pro de asaltar la capital Kiev.

Un día antes, la pareja se enteró que los rusos habían llegado a esa región, por lo que colocaron una sábana blanca en la puerta “para mostrar que aquí solo hay una familia y nadie quiere hacer daño”, dijo.

Al día siguiente escucharon unos disparos a las afueras de la casa, y el sonido de la puerta al romperse.

En ese momento decidieron salir de la vivienda con las manos en alto, y vieron a los soldados rusos aún apuntando a su perro que ya estaba muerto en el suelo; asesinado por ellos.

“Dijeron que no sabían que había gente aquí, que no tenían intención de hacer daño". Además dijeron que "pensábamos que íbamos a entrenar, no sabíamos que nos enviarían a la guerra", dijo.

MUJER UCRANIANA VIVIÓ UN INFIERNO

El comandante de la tropa que se presentó como Mikhail Romanov, le dijo antes de retirarse del lugar que si no estuvieran en una guerra, tendrían un romance.

Natalya sostuvo que el comandante volvió en una forma agresiva cuando vio una chaqueta de camuflaje en el carro de su esposo, por lo que abrió fuego contra el mismo.

Además, amenazó con volarlo con una granada, ella le rogó que no lo hiciera; pero el procedió a estrellarlo contra un tronco caído.

En horas de la noche, escucharon un ruido en la puerta, y el esposo de la fémina salió a ver que estaba pasando, y dejó la puerta abierta.

“Escuché un solo disparo, el sonido de la puerta abriéndose y luego el sonido de pasos en la casa”, dijo Natalya.

Era Romanov, quien regresó con un hombre diferente de unos veinte años, vestido con un uniforme negro.

“Grité, ¿dónde está mi esposo? Luego miré afuera y lo vi en el suelo junto a la puerta. Este joven me apuntó con un arma a la cabeza y dijo: "Le disparé a su esposo porque es nazi", relató.

En ese instante, le dijo a su hijo que se quedara en la sala de calderas, lugar donde estaba para refugiarse de los bombardeos, tras ser amenazada de muerte por los soldados.

“Me dijo que me quitara la ropa. Luego ambos me violaron uno tras otro. No les importó que mi hijo estuviera llorando en la sala de calderas", contó.

Seguidamente le pidieron que lo callara y volviera. Todo el tiempo sostuvieron una pistola sobre su cabeza, y se preguntaban entre entre ellos si la mataban o la dejaban con vida.

Pasaron unos minutos y los hombres se fueron, y ella fue a ver a su hijo Oleksii, quien estaba paralizado de miedo y no quería moverse.

Al cabo de unos 20 minutos, los soldados regresaron y abusaron de ella nuevamente. "Cuando regresaron por tercera vez, estaban tan borrachos que apenas estaban de pie”, dijo Natalya.

Después se quedaron dormidos y ella pudo buscar a su hijo y ambos sigilosamente lograron escapar; incluso el niño se tropezó con el cadáver de su padre; pero no pudo reconocerlo por la oscuridad.

“Podría haberme quedado callada, pero cuando llegamos a la policía, la hermana de mi esposo me hizo hablar y no había vuelta atrás", sostuvo.

El Gobierno ucraniano ha denunciado violaciones contra mujeres, por parte de las fuerzas rusas desde que comenzó el conflicto.

Dymtro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, prometió buscar justicia a través de la Corte Penal Internacional (CPI), después que la violación se estableció como un crimen de guerra en 2008, reseñó Infobae.