"Me violaron y mataron a mi esposo": El dramático testimonio de una ucraniana abusada por un soldado ruso

A casi dos meses de la invasión de Rusia en Ucrania, la retirada de las tropas en Kiev dejó entrever las atrocidades de la guerra.

Además de contabilizarse al menos 400 muertos, se hicieron públicas las violaciones sexuales a mujeres y jóvenes perpetradas por soldados en su toma de los territorios.

La defensora del pueblo ucraniano, Luidmila Denisova, comentó a la BBC que los rusos abusaron de al menos un centenar de afectadas. Explicó que mantuvieron retenidas en un sótano de Bucha a 25 niñas y mujeres de 14 a 24 años.

ABUSOS Y SECUESTROS: LOS ATROCES CRÍMENES DE RUSIA EN UCRANIA

Nueve de ellas están actualmente embarazadas y sufrieron constantes agresiones: "Los soldados les dijeron que las violarían de tal manera que no querrían tener relaciones sexuales con ningún otro hombre, para evitar que tengan hijos ucranianos".

La funcionaria recalcó que las afectadas solicitaron apoyo psicológico, por lo que no se puede recabar su testimonio como prueba hasta que quieran contarlos abiertamente.

También reclamó un tribunal especial, coordinado por las Naciones Unidas, para investigar y juzgar los crímenes de guerra cometidos en su país.

LAS HISTORIAS DESGARRADORAS

Uno de los testimonios difundido por la BBC fue el de Anna, una mujer de 50 años, cuyo esposo fue asesinado por los rusos.

Comentó que un extranjero irrumpió en su residencia el 7 de marzo, mientras se encontraba en casa con su marido.

"A punta de pistola me llevó a una casa cercana. Me ordenó 'quítate la ropa o te mato'. No dejaba de amenazarme si no hacía lo que me decía. Luego empezó a violarme", dijo la mujer, quien describió a su agresor como un joven chechenio aliado de Rusia.

"Mientras me violaba, entraron cuatro soldados más. Pensé que estaba muerta. Pero se lo llevaron. Nunca más lo volví a ver", alegó, antes de resaltar que cuando volvió a casa encontró su pareja con un disparo en el abdomen y al no poder llevarlo a urgencias, falleció poco después.

Finalmente, explicó que cree que fue separada por una unidad separada de soldados rusos, quienes se quedaron en su casa por varios días. No obstante, dijo que le apuntaban con su arma y le pedían que les diera las pertenencias de su esposo.

"Cuando se fueron, encontré drogas y Viagra. Se drogaban y a menudo estaban borrachos. La mayoría de ellos son asesinos, violadores y saqueadores. Solo unos pocos están bien".