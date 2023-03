Megapagón en Argentina, incendio dejó a casi todo el país sin luz en medio del verano más caluroso desde 1906

Este miércoles, 1 de marzo, una gran falla eléctrica provocó un megapagón en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y buena parte de Argentina. El corte ocurrió por un problema en el Sistema Argentino de Interconexión, en medio del verano más caluroso desde 1906.

Medios locales precisaron que la falla ocurrió poco antes de las 5 de la tarde (hora de Venezuela), producto de un incendio que afectó . Asimismo, presumen que el servicio se comience a restablecer en las próximas tres horas, de menor a mayor medida.

Santiago Yanotti, subsecretario de energía eléctrica de Argentina, precisó que no hubo una falla en la central nuclear de Atucha. Sin embargo, precisó que la instalación sí quedó desconectada de la red nacional por un incendio en una línea de 500 kV.

“Atucha está funcionando bien, pero no está entregando electricidad al sistema, entonces se siente. El servicio ya se está restableciendo, pero no es igual en todo el país. Si no hay fallas, se normaliza y se sigue”, explicó al medio local TN.

ARGENTINA SIN ELECTRICIDAD

La mayor parte de Buenos Aires quedó sin energía, incluyendo varios barrios de la ciudad capital. De igual forma, varias provincias fueron afectadas, entre las que destacan Rosario, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Salta.

De acuerdo a TN, Argentino contaba con 25.000 megas a nivel nacional y 10.000 fallaron repentinamente. Las autoridades presumen que el corte se originó por un problema en el Sistema de Interconexión de alta tensión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAS IMPACTANTES IMÁGENES DEL CHOQUE DE TRENES EN GRECIA: LOS VAGONES QUEDARON CALCINADOS Y HAY MÁS DE 30 MUERTOS

La empresa pública Nucleoeléctrica de Argentina confirmó que no hubo una falla en la central nuclear, sino en el sistema. “Debido a este inconveniente externo, Atucha I salió de servicio y se encuentra en parada segura”, agregó.

Pocas horas antes del apagón, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, elogió el sistema eléctrico de su país. “La Argentina es la energía que el mundo está necesitando”, sostuvo, según medios locales.