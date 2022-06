México desafía a EEUU y dice que no asistirá a la Cumbre "si no se invita a todos los países de América"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes, 6 de junio, que no asistirá a la Cumbre de las Américas. En tal sentido, el mandatario subrayó que su decisión se debe a la ausencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En una rueda de prensa desde el Palacio Nacional, López precisó que México sí estará presente en la Cumbre. Sin embargo, será con una representación encabezada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

“Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", dijo, según reseñó la agencia de noticias EFE.

Con esta declaración se confirmaron las advertencias que hizo López desde hace varias semanas, después de que Estados Unidos anunciara que Cuba, Nicaragua y Venezuela no estarían invitadas al evento que se realizará en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio.

LÓPEZ RECHAZÓ PEDIDO DE BIDEN

López Obrador rechazó el pedido del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien le solicitó que asistiera a la Cumbre de las Américas. El mandatario alegó que tiene buena relación con su homólogo estadounidense, pero que no estaba de acuerdo en cuanto a las invitaciones.

Asimismo, aseguró que Biden fue presionado por el Partido Republicano y la comunidad cubana en Estados Unidos, la cual cuenta con influencia entre algunos círculos políticos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS COMIENZA ESTE 6JUN SIN LA PRESENCIA DE CUBA, VENEZUELA Y NICARAGUA

López aseguró que “están actuando con odio y no quieren la hermandad de los pueblos”. “Están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba”, agregó el presidente mexicano.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, consideró un “error” no invitar a la Cumbre a Venezuela, Nicaragua y Cuba. En tal sentido, afirmó que esa estrategia "no es el camino y no ha dado resultados históricamente".