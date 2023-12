MÉXICO: Migrante venezolana perdió contacto con su hijo de 13 años tras caerse de «La Bestia», pero a los dos días tuvieron emotivo reencuentro

Una madre venezolana cayó del tren conocido como «La Bestia» a 20 minutos del municipio de Frontera en Coahuila, México, lo que provocó que se separara de su hijo de 13 años pero, afortunadamente, pudieron reencontrarse a los dos días en la llamada casa del migrante «Frontera Digna».

La mujer llegó al albergue en cuestión el miércoles de la presente semana con varios golpes y lesiones en su pierna tras haber caído del tren. Contó que su hijo, quien se bajó forzosamente de La Bestia, pudo subirse de nuevo. Ella, mientras tanto, se escondía en el monte para evitar ser capturada por las autoridades.

La migrante venezolana, de 35 años, relató que desde que entraron a México, dio instrucciones al niño en el eventual caso que se separaran. Por ende, cuando estaba por arribar a Piedras Negras, su hijo ya la esperaba en la casa del migrante «Frontera Digna».

La protagonista de la historia describió que su recorrido por suelo mexicano fue bastante hostil. Esto se debe a que varios cuerpos de seguridad persiguen a migrantes y los hacen bajar del tren. Esta situación genera accidentes, haciendo que unos cuantos migrantes caigan cuando se comienza a mover «La Bestia».

De acuerdo a Super Channel 12, la venezolana admitió que viajar en ese gigante de hierro representa un «gran peligro». No obstante, al no tener los recursos necesarios, no les queda de otra que aventurarse de esa forma.

MIGRANTES EN LA RUTA DE LA MUERTE

Miles de migrantes abordan cada año a “La Bestia”, un tren de carga que atraviesa México y los acerca hasta la frontera. Sin embargo, se trata de un trayecto de gran peligro, dado que debe ir en el techo de los vagones.

“Tomamos la decisión de abordar ‘La Bestia’ porque no teníamos dinero para pagar el viaje hasta la frontera de forma segura. La verdad nos arriesgamos… y lo sabíamos”, recordó a inicios de año Leonardo, un migrante salvadoreño que vio a un amigo suyo caer del tren.

Varios migrantes mueren anualmente sobre el también llamado “Tren de la Muerte”. Las personas no duermen por días por el temor a caerse o ser víctimas de las bandas criminales del sector.