"Mi intención es volver": Activista Yunior García reveló la razón por la cual salió de Cuba

A un día de su llegada a Madrid, el activista y disidente del castrismo, Yunior García, ofreció detalles de su partida de Cuba.

El dramaturgo y convocante de la marcha cívica del pasado 15 de noviembre, admitió que desconoce "por qué lo dejaron salir".

Relató que abandonó la isla con un visado otorgado por la Embajada de España y aseguró que no ha solicitado asilo político porque su intención es volver, reseñó El País.

"Mi idea es regresar una vez que cumpla con mi tarea de que Cuba sea para todos los cubanos", señaló.

ASEDIO Y ENCIERRO FORZADO: LA REALIDAD DE YUNIOR GARCÍA

Días atrás, García denunció que estaba siendo perseguido por fuezas de seguridad del Estado. Simpatizantes del régimen bloquearon su apartamento, acosándolo a él y a sus familiares.

En una entrevista para CNN, explicó que tras el viaje, no había podido hablar con sus compañeros de la plataforma Archipiélago, los cuales desconocían su paradero desde el 14 de noviembre.

"Por supuesto que sabía que iba a generar mucha incomprensión, mucho dolor", declaró, no sin antes destacar que continúa manejando una buena relación con todos.

Horas antes realizó una rueda de prensa donde se disculpó por partida: "Quizás pedir perdón por ser humano, pensar en mi esposa y en mi vida y por escapar de lo que iba a constituir una muerte en vida".

En sus declaraciones destacó que el hostigamiento de las autoridades pretendía "anularlo, bloquearlo y atacarlo psicológicamente".

"No me iban a convertir en un símbolo llevándome a una cárcel. Me iban a encerrar en mi casa, cortarme las comunicaciones, continuar con el descrédito, lanzar sospechas que a veces funcionan. Callarme sería la muerte y lo podían conseguir sin meterme en prisión", declaró.

Finalmente asumió las discrepancias que su llegada a España causó a la plataforma y a la oposición cubana.

"He tenido un diálogo duro con el resto de los miembros. Hacía días que no habíamos hablado. Ha habido inconformidades. Intento entender a los que cuestionan, juzgan, se sienten decepcionados. No soy una máquina, soy una persona".