"Mi vida cambió", la trágica historia de la venezolana que perdió sus dos manos trabajando en Perú

Johanna Bastidas, una migrante venezolana de 40 años, perdió ambas manos en un accidente laboral en una fábrica clandestina de zapatos en Perú. Ahora, exige que sus empleadores respondan por las facturas médicas que generó el incidente.

El accidente ocurrió en la fábrica clandestina ubicada en el distrito Los Olivos de Lima. En ese lugar, Bastidas trabajaba 12 horas al día, pero sin contrato, seguro o implementos de seguridad, además de “operar una máquina sin tener capacitación”.

“No recibí ninguna preparación para operar esta máquina. Metí la mano para sacar unas plantillas y en eso la máquina se subió. Cuando sentí la presión, llamé a mi compañero, pero él se puso muy nervioso porque ya me salía sangre y sonaba como si mis huesos se partían”, comentó a ATV Noticias.

Bastidas apuntó que sus jefes la llevaron al hospital, en donde le querían amputar la mano. “Mi hermana no dejó que eso pase. En ese momento, la dueña le dijo que harán todo lo posible, que nos ayudará”, acotó.

BASTIDAS EXIGE RESPUESTAS

La migrante relató que las cirugías fueron pagadas por los dueños de la empresa. Sin embargo, no cubrieron los días de hospitalización de Bastidas, quien ganaba apenas 240 soles semanales (61 dólares).

“Los dueños empezaron costeando mis operaciones, ya voy por cinco. Pero ahora no puedo salir de la clínica porque hay un monto pendiente. De igual forma, tampoco creo que estoy lista para el alta, ya que mis manos siguen sangrando. Ya no me podré valer por mí”, expuso Bastidas.

La mujer explicó que perdió el 95% de sus manos, de manera que su esposo y hermana dejaron de trabajar para cuidarla. Por tanto, Bastidas pidió a sus empleadores que le brindaran un mayor apoyo durante este momento.

Bastidas exigió, asimismo, una reparación civil o indemnización por el accidente. Al respecto, dijo que la abogada de la empresa “le puso un precio” a sus extremidades, a las cuales valoró en 2.000 o 3.000 pesos (entre 500 y 760 dólares).

La joven pide respuestas, ya que perdió ambas manos y es madre de dos jóvenes y abuela de cuatro niños. “Yo ya no me puedo valer por mí misma, no puedo hacer nada, no puedo trabajar. Mi vida cambió completamente”, sentenció Bastidas.