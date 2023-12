﻿ Miles de casas destrozadas y más de 120 fallecidos: Las impresionantes imágenes del terremoto en China

Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la provincia montañosa de Gansu, en el noroeste de China, el lunes por la noche, acabando con la vida de al menos 127 personas y dejando a más de 700 heridas.

El terremoto se produjo a las 11:20 p.m. y se sintió en la vecina provincia de Qinghai. El epicentro se situó a unos 10 kilómetros de profundidad, cerca de la frontera entre las dos provincias.

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó una gran operación de rescate y envió miles de equipos a la región.

🇨🇳 | Al menos 110 personas murieron en un terremoto de magnitud 6,2 que sacudió la provincia china de Gansu la medianoche del lunes. pic.twitter.com/gHEj35okNw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 19, 2023

Las imágenes transmitidas por la televisión estatal y las redes sociales mostraron pueblos enteros divididos por el terremoto, así como edificios y casas derrumbados.

The Chinese government is stepping up disaster relief to northwest China's Gansu and Qinghai provinces after a 6.2-magnitude earthquake at midnight Monday killed over 100 people. pic.twitter.com/8cvLuBXsEY — Nigeria Today (@NigeriasToday) December 19, 2023

Varios ciudadanos dijeron que los temblores se sintieron como «ser sacudidos por olas fuertes» y recordaron haber salido corriendo de sus apartamentos.

«Desperté a mi familia y bajamos corriendo los 16 pisos de una vez», dijo un hombre llamado Qin a los medios chinos.

VIDEO: A strong earthquake measuring 6.2 in magnitude struck the northwest region of Jiangsu, China. Tragically, a minimum of 118 individuals lost their lives, and several hundred sustained injuries in the aftermath. pic.twitter.com/dsPELb4pSE — Insider Corner (@insiderscorner) December 19, 2023

Mientras tanto, los residentes que huyeron de sus hogares tuvieron que acurrucarse alrededor de fogatas improvisadas en campos de evacuación levantados apresuradamente. Las temperaturas alcanzaron los -13 grados Celsius el martes, informaron los medios chinos.

UPDATE: More Than 100 Killed After Huge Earthquake Devastates Northwest China pic.twitter.com/7YsRI87a1a — MonitorX (@MonitorX99800) December 19, 2023

DESTRUCCIÓN EN CHINA

Los funcionarios locales en el condado de Jishishan, el más afectado en la provincia de Gansu, dijeron que más de 5.000 edificios en el área habían resultado dañados.

En este sentido, los medios chinos citaron a un director del equipo de rescate de Gansu, quien atribuyó los daños a gran escala a la mala calidad de la construcción en las aldeas: muchas casas eran viejas y estaban hechas de arcilla.

Gansu se encuentra entre las mesetas tibetana y de Loess y limita con Mongolia. La remota región es una de las más pobres y étnicamente más diversas de China.

El epicentro del terremoto se produjo en la prefectura autónoma hui de Linxia, ​​hogar de muchos grupos musulmanes chinos, incluidos los hui, bonan, dongxiang y salar.

Good restaurant.👍

Free beef noodles.

At the epicenter of the Jishishan earthquake in Gansu. pic.twitter.com/59sd1jJcxI — Sharing Travel (@TripInChina) December 19, 2023

Las autoridades chinas dijeron que el terremoto tuvo una magnitud 6,2 en la escala de Richter, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró una magnitud de 5,9. Se produjeron unas 10 réplicas, informaron las autoridades locales.

A 6.2 magnitude #earthquake occurred in #Linxia, Gansu Province, China. As of now, the earthquake has caused 100 deaths in #Gansu and 11 deaths in #Qinghai, and some infrastructure such as water, electricity, transportation, and communication has been damaged. pic.twitter.com/bFPAbmtk9l — iChongqing (@iChongqing_CIMC) December 19, 2023

BAJAS TEMPERATURAS

En toda la región, el suministro de energía y agua se vio interrumpido, lo que obstaculizó los esfuerzos de rescate.

Las autoridades dicen que les queda tiempo limitado para rescatar a las personas en condiciones bajo cero.

WATCH: CCTV footage of magnitude 6.2 earthquake that killed at least 118 people in northwest China#Earthquake #China #ChinaEarthquake pic.twitter.com/tQZj5fn1w2 — World Times (@WorldTimesWT) December 19, 2023

«Hace demasiado frío para soportarlo… hace -15 grados Celsius aquí», dijo Wang Yi, comandante en jefe del equipo de rescate Blue Sky a la BBC. Blue Sky es la organización humanitaria no gubernamental más grande de China, con más de 30.000 voluntarios en todo el país.

Wang dijo que espera que el número de víctimas aumente. «Ahora necesitamos cavar más profundamente entre los escombros. Pero no hay grandes edificios en la zona. «Así que aumentará, pero no será mucho», afirmó.