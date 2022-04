Militares denuncian que en Venezuela "es más grave ser gay que corrupto"

Luego de varias reformas al Código Orgánico de la Justicia Militar de Venezuela, la última realizada en septiembre del 2021, continúa la polémica por el artículo vigente de "Actos contra natura", una ley que obliga a los militares homosexuales a ocultarse, o enfrentarse a tres años de cárcel, destitución y una salida deshonrosa de las Fuerzas Armadas.

Es el caso del capitán José, que desertó acorralado por años de presiones, o el teniente Rafael, a quien le abrieron un juicio y lo expulsaron. Ambos tenían expedientes limpios en la Fuerza Armada pero ser homosexuales les valió persecución, discriminación y humillaciones, señala RCN Colombia.

"Es más grave ser gay que ser corrupto", lamenta José, como pidió ser llamado este capitán de la Guardia Nacional, de 36 años. "Hay militares corruptos, ladrones, narcotraficantes, con procedimientos, que los sancionan y siguen trabajando luego como si nada", dice José, quien guarda en su celular una fotografía donde se observa una zona pelada en su cabeza. "Era tal la presión que se me caía el cabello".

Según testimonios recopilados por la AFP, la primera pregunta en la entrevista de ingreso a la institución es sobre la orientación sexual. “Si dices que eres gay, te descartan; allí empieza el primer filtro", apunta Rafael, el teniente del Ejército expulsado, de 37 años.

JUICIO MILITAR POR HOMOSEXUALIDAD

A Rafael, quien pide mantener su nombre real bajo reserva, le dijeron que pidiera la baja para evitar la "humillación". "Se está investigando que usted es gay", asegura que le respondieron al citarle el Código de Justicia; "tú verás si la haces por la vía fácil o la difícil".

Fue citado por la Fiscalía militar para informarle que era investigado "por homosexual". "Si no acepta la baja lo vamos a tener que procesar y va a ir preso de dos a tres años. Tiene dos opciones: pedir la baja o lo imputamos", cuenta que le indicaron en el tribunal militar. Rafael aceptó ir a juicio, sin embargo, fue expulsado mediante un proceso disciplinario y el juicio no prosperó al estar ya fuera de la Fuerza Armada.

MILITARES SOSPECHOSOS POR NO SER CASADOS NI TENER HIJOS

En el caso de José, al no ser un hombre casado, ni tener familia o hijos, le abrieron una investigación y lo sometieron a la prueba de polígrafo. “Me encerraron en un cuarto, me conectaron a unas máquinas, prácticamente sin ropa, conectado con chupones en los dedos, en las manos y me preguntaron hasta lo más íntimo", dijo.

Como no obtuvieron una prueba lo intentaron presionar para firmar un documento donde aceptaba los cargos; lo detuvieron por cuatro días y sin un caso firme, lo dejaron en libertad. Pero nunca más se le permitió comandar tropas. Pasó meses encerrado en un galpón, donde solo cumplía horario y años después decidió retirarse y exiliarse en España.

MILITARES VENEZOLANOS