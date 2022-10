Misil de Norcorea generó tensión en Japón, pensaron iba contra isla de Hokkaido

Norcorea disparó este lunes, 3 de octubre, un misil sin identificar cerca de la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, según informó el Ejército surcoreano, lo que supone el quinto lanzamiento de este tipo en los últimos 10 días.

La emisora pública japonesa NHK emitió una alerta gubernamental, tras detectar el arma aproximándose al país. “Corea del Norte parece haber lanzado un misil. Por favor, evacuen al interior de un edificio o vayan al sótano. Zona objetivo: Hokkaido”, expuso.

Minutos después de la alerta japonesa, Corea del Sur confirmó el lanzamiento del misil con dirección al este. No obstante, no brindó detalles sobre el destino del misil y no emitió una advertencia semejante a la de Tokio.

"Corea del Norte dispara un misil balístico no identificado hacia el mar del Este", dijo el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, según la agencia de noticias EFE.

SE TEMIÓ QUE EL MISIL IMPACTARA JAPÓN

Corea del Norte ha disparado cinco misiles en los últimos 10 días, ante la constante tensión en la zona. Sin embargo, en este caso se temió que el lanzamiento pudiera estar destinado para impactar tierra japonesa.

Por lo tanto, a diferencia de otros casos, el gobierno japonés emitió una alerta a toda la población a buscar refugio. Minutos después canceló el mensaje, puesto que el misil habría sobrevolado Japón y siguió hacia el océano Pacífico, según la oficina del primer ministro.

Hokkaido cuenta con más de cinco millones de habitantes, destacando especialmente Sapporo, en donde viven 1,9 millones de personas.

El lanzamiento tiene lugar después de que Pyongyang llevara a cabo otras cuatro rondas de ensayos con misiles balísticos de corto alcance desde el pasado día 24, en una nueva escalada de tensiones en la península.

El lanzamiento de los misiles coincidió con las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur. Asimismo, se sumó con la visita a Seúl de la vicepresidente estadounidense, Kamala Harris.