Momentos de terror: El video de unas mujeres que quedaron atrapadas en inundaciones de Valencia

A una semana de las inundaciones en Valencia, España, siguen trascendiendo videos e imágenes desde la zona del desastre. En este caso, se viralizó el caso de unas mujeres que quedaron atrapadas en una peluquería.

Reportes en redes sociales indican que el video fue grabado por una clienta. En las imágenes se aprecia que la calle ya estaba inundada y el agua estaba ingresando a la peluquería por debajo de la puerta.

Medios españoles indican que las mujeres quedaron atrapadas, puesto que la puerta no abría por la presión del agua. El agua comenzó a ingresar al establecimiento y prácticamente todo el suelo estaba anegado.

Todas las mujeres consiguieron escapar cuando, gracias a la presión del agua, la puerta de vidrio se quebró. De inmediato, se cortó el servicio eléctrico y se escucha que una de las mujeres dice: «no pasa nada».

«ESTO ES LO QUE VIVIMOS»

Hasta el momento, no hay reportes de que alguna de ellas haya resultado herida o desaparecida en el incidente. El video se viralizó cuando una de las mujeres compartió el video en redes sociales y relató lo que vivieron.

«Yo lo único que salí fue mi móvil y si no lo solté con el agua por el pecho, no pienso soltarlo ahora. Quiero darle visibilidad a lo que vivimos mucha gente y, por desgracia, muchas personas no lo han podido contar», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESPAÑA DECLARA ZONA CATASTRÓFICA POR INUNDACIONES: DESTINAN 10.600 MILLONES PARA RECONSTRUIR ÁREAS AFECTADAS

🇪🇸 | El impactante video de unas mujeres atrapadas en una peluquería mientras se va inundando por la DANA en España. pic.twitter.com/7qzGune8sq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 5, 2024



Finalmente, aseguró que todas estas imágenes reflejan lo que vivieron miles de personas en la costa mediterránea de España. «Esto no es una docuserie de Netflix. Esto es lo que vivimos y no hay más», acotó.

Las autoridades confirmaron 218 fallecidos, la gran mayoría de ellos en la provincia de Valencia. Sin embargo, la prioridad pasó a ser la localización de los desaparecidos, cuyo número se mantiene indeterminado.