Mostraba dinero en TikTok, pero medios de EEUU dicen que migrante ‘Leíto’ no tiene cómo pagar los abogados

El migrante venezolano Leonel Moreno, conocido como Leíto, tendría problemas para pagar un abogado tras su arresto en Estados Unidos, a pesar de que hace meses presumía en redes sociales que ganaba «mucho dinero».

A un mes de su arresto, The New York Post conoció detalles sobre la situación de Moreno en una cárcel del condado de Geauga, en Ohio. Aparentemente, el juez ha pospuesto su audiencia en varias ocasiones porque todavía no tiene abogado.

«Está teniendo dificultades financieras para encontrar un abogado para su caso», dijo al medio una fuente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Hasta el momento, no se conocían detalles sobre el caso de Moreno desde su captura, el pasado 29 de marzo. Según estas filtraciones, los retrasos se deben a sus dificultades para reunir dinero y pagar un abogado.

¿POR QUÉ DETUVIERON A MORENO?

Moreno se viralizó en las redes sociales por sus polémicas publicaciones. En algunos videos decían que ganaba «mucho dinero sin mucho trabajo» y presumía que vivía por los programas de asistencia social y mendigando en las calles.

Después de varios meses de polémicas, funcionarios del ICE lo detuvieron en la ciudad de Columbus. Las autoridades aclararon que el venezolano había violado los términos de su libertad condicional tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

«La Patrulla Fronteriza le dijo que se presentara en la oficina de Operaciones de Detención y Deportación dentro de los 60 días posteriores a su llegada a su destino. Moreno no se presentó como se requiere», expuso una fuente a The Post.

Moreno aseguró desde la prisión que era un «perseguido» y víctima de una campaña de difamación. «Todo es información errónea en los medios sobre mí. Me están tergiversando en las noticias», afirmó el 8 de marzo.