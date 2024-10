Murieron influencers durante naufragio en Brasil, se negaron a usar chalecos porque «arruinan las fotos»

Dos reconocidas influencers brasileñas murieron ahogadas luego de que se negaran a usar chalecos salvavidas, argumentando que “estorban para el bronceado” y “arruinan las fotos”.

Las desafortunadas quedaron identificadas como Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 años, y Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27. Todo marchaba con normalidad hasta que la situación se volvió crítica en la embarcación y comenzó a hundirse rápidamente en una zona conocida como la Garganta del Diablo, un lugar tristemente célebre por su alta incidencia de accidentes, ubicado en la costa de São Vicente, Brasil.

Tanto el capitán como otros tripulantes le confirmaron a la policía que ellas no quisieron usar los chalecos a pesar de las advertencias.

Marcos Alexandre Alfino, comisario de policía de São Vicente comentó que en la embarcación habían amigos e influencers, que habían alquilado el navío para pasar el día en el mar.

Una de las sobrevivientes, identificadas como Vanessa Audrey da Silva, comentó al portal UOL, que la tarde estuvo llena de música, bebidas y sesiones de fotos. Al momento de regresar se dividieron en dos embarcaciones, ya que uno de los navíos había superado el límite de pasajeros permitidos.

A pesar de esto, una de las embarcaciones, una pequeña lancha con capacidad para cinco personas partió sobrecargada con Aline, Beatriz y otros cuatro pasajeros, además del capitán, cuya identidad no ha revelado la policía. Mientras navegaban una fuerte ola los golpeó y el bote comenzó a hundirse en pocos segundos.

Aline Tamara Moreira de Amorim filmed a video just hours before the boat she was on tragically sank. She and her friend, Beatriz Tavares da Silva Faria, lost their lives after reportedly declining life jackets to avoid disrupting their selfies and tans, according to police.

