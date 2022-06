Murió Miss Brasil 2018 tras complicaciones de una cirugía de amígdalas

La Miss Brasil 2018, Gleycy Correia, murió el 20 de junio tras estar dos meses en coma luego de haber sido operada de las amígdalas.

Cinco días después de la cirugía, la brasileña de 27 años presentó una hemorragia y posteriormente un paro cardíaco; por lo que fue trasladada de inmediato a un centro médico donde permaneció hasta el lunes que falleció por un ataque al corazón.

"Desde entonces ella estuvo en coma, sin actividad neurológica. Hoy (lunes) falleció", expresó Alves Oliviera, sacerdote de la familia.

Su cuerpo fue enviado al Instituto de Medicina Legal de Macaé en donde le realizaron una autopsia. Para luego ser sepultada este 21 de junio a las 11:30 a.m., reseñó Telemundo.

Un vocero del concurso Miss Brasil expresó que "Gleycy siempre será recordada por su belleza ilustrada, alegría y empatía mostrada en su trabajo".

Por su parte, el pastor Jak Abreu señaló que los familiares de la modelo Gleycy Correia creen que hubo negligencia por parte de los médicos.

"Dios eligió este día para recoger a nuestra princesa. Sabemos que la extrañaremos mucho, pero ahora iluminará el cielo con su sonrisa. A todos los que oraron, muchas gracias. Que el Señor recompense cada oración de amor y todos estos días juntos. Cumplió su propósito y dejó en nosotros su legado de amor. Pedimos sus oraciones por la familia y los amigos para que el Espíritu Santo traiga consuelo en este momento difícil", expresó en sus redes sociales.

Tras caer en coma, su cuenta en Instagram con más de 56.000 seguidores pasó a ser manejada por sus familiares.

"He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe", fue el mensaje que colocaron en sus redes para despedir a Gleycy Correia.