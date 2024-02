Murió soldado venezolano que defendía la bandera de Ucrania en la guerra contra Rusia

Como Maximiliano Camino Aramuni de 32 años identificaron al soldado venezolano fallecido en la región de Donetsk, Ucrania, mientras combatía a las fuerzas invasoras de Rusia.

Su madre contó que el cadáver de Maximiliano está cerca de una trinchera del frente de Andriivka. Asimismo, pidió ayuda a las autoridades del Gobierno español, donde reside, para que puedan recuperar el cuerpo y llevarlo de vuelta a España.

Maximiliano vivía en Tenerife desde los 11 años, cuando su familia decidió establecerse en Europa. El pasado mes de octubre decidió alistarse para el Ejército de Ucrania a escondidas de su madre.

Durante los primeros meses, su hijo supo adaptarse bien al entorno de la guerra. No obstante, en las últimas semanas le había hecho saber que la situación se estaba poniendo muy difícil. El pasado 11 de febrero la mujer recibió la trágica noticia sobre su fallecimiento.

«Sabemos ubicación porque se ha visto a través de un dron que ha podido localizar el cuerpo», contó la mujer a EFE. Asimismo, detalló que el cuerpo se mantiene en buenas condiciones debido a que las temperaturas de la zona llegan a los 30 grados bajo cero.

Sobre las razones de su muerte, señaló que primero recibió una herida en la pierna. Luego le dispararon en el abdomen y falleció a tan solo 15 metros de una trinchera ucraniana.

El mayor problema para recuperar el cuerpo es que se trata de una de las zonas más activas de la guerra. Por lo que a los soldados se les hace muy difícil llegar hasta allí solo para recuperar el cadáver.

La mujer indicó que antes de llegar a Ucrania su hijo no tenía ninguna experiencia. Además, le había expresado que tras varios meses de batalla tenía intenciones de salir de allí.

«Mamá, esta guerra no me gusta. Desde que pueda me voy a Alemania a buscar nuevos horizontes», le dijo el soldado venezolano a su madre en una de sus últimas conversaciones.