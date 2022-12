Murió un segundo periodista en Qatar 2022, horas después del estadounidense Grant Wahl

El periodista Khalid Al Misslam, del medio de comunicación local Al Kass TV, murió este fin de semana durante la cobertura del Mundial de Qatar. Sin embargo, hasta este lunes no hay detalles sobre las causas del deceso.

El portal qatarí Gulf Times informó el sábado sobre la muerte de Al Misslam, pero no dio más detalles sobre lo ocurrido. Solo se pudo conocer que el reportero gráfico pereció “repentinamente” durante la cobertura del Mundial.

“El fotoperiodista de Al Kass TV, Khalid Al Misslam, falleció recientemente. Al Misslam, un qatarí, murió repentinamente mientras cubría la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022”, indicó el medio qatarí.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 10, 2022