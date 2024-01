﻿ Natalia Améstica ahora cambió su versión sobre caso Canserbero, diario chileno reveló una carta

Natalia Améstica, acusada por el asesinato del rapero Tyrone González, conocido como Canserbero, y de Carlos Molnar, envió hace varias semanas una carta a sus abogados con una versión del crimen, diferente a la que dio a la Fiscalía venezolana.

El medio chileno La Tercera señaló que Améstica escribió su testimonio cuando el Ministerio Público la sumó como principal sospechosa. Después envió la el testimonio a los abogados chilenos Ciro Colombara y Jennifer Alfaro.

Esta versión indica que Canserbero estaba pasando por un «momento personal complejo». «No paraba de llorar, se sentía muy mal, pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí», dijo.

Améstica aseguró que Canserbero «no estaba bien», pero se tranquilizó cuando pusieron una película en la televisión. Después ella se fue a dormir con su pareja, Carlos Molnar, y el rapero se acostó en otra habitación.

AMÉSTICA: «ESTABA MUY TENSO»

Améstica dijo que durmieron hasta las 4 o 5 de la mañana, aproximadamente. «Escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a stoperro (así le decían a Carlos desde el colegio)», contó.

Según esta versión, Canserbero le estaba «pegando más fuerte la puerta». Cuando Améstica salió al pasillo, se encontró al rapero mirándose en el espejo con los «ojos rojos y muy tenso». Molnar le dijo «quédate tranquila» y ella regresó a su cuarto.

«No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase ‘enciérrate aquí’», contó.

Améstica relató que se paró de la cama y se fue corriendo hasta el baño con el teléfono en la mano. «Ahí fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse», acotó.

VIO EL CUERPO

La mujer contó que después salió de su habitación y no vio nada fuera de lo común, hasta que se cruzó con manchas y desorden. Preguntó por Canserbero y Molnar, pero segundos después encontró el cuerpo de su pareja en el suelo.

«Empecé a abrir una a una cada cerradura de la multilock. Los nervios me traicionaron y empecé a pegar gritos, volteando para atrás esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo llamando a los vecinos diciendo auxilio», acotó.

Una vecina abrió la puerta y vio el cuerpo de Carlos, mientras que Améstica gritaba por el pánico. «Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada, ‘mi niña se lanzó alguien’y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Canserbero en el piso», acotó.

«En ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono, llamar a su mamá, a mi familia», dijo Améstica. Sin embargo, «entró en shock» y se fue a su cuarto. «Antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido», concluyó.

ABOGADOS CRITICAN CONFESIÓN

Los abogados chilenos de los hermanos Améstica exhortaron a resolver la situación judicial de los hermanos y exigieron que tengan una defensa en Venezuela. Asimismo, dijeron que «se está violando gravemente el debido proceso».

«La supuesta confesión no resiste ningún análisis serio desde la perspectiva de derechos humanos después de semanas de incomunicación, sin conocer las pruebas del caso, sin abogados presentes y con las manos amarradas», dijeron los abogados.

Hace pocos días, el Senado exhortó a la Cancillería chilena a tomar medidas para que los Améstica tengan una defensa privada. Asimismo, pidieron que se respete la «integridad física» y el debido proceso de los acusados.