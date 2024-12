«Necesito un cambio en mi vida»: Lo que dijo la joven que agredió a conductor venezolano en Chile tras suscribir acuerdo jurídico

Constanza Ruiz, la chilena que se hizo viral hace un par de semanas por agredir a un conductor venezolano en el país austral, volvió a hablar al respecto para reiterar sus disculpas y pedir que cesen los ataques en su contra.

«Yo tengo amistades venezolanas (…) entonces yo de verdad les pido disculpas, porque yo necesito un cambio en mi vida y esto es una lección para que yo aprenda a mejorar y a ser otra persona», precisó en una breve entrevista concedida a Crónicas de Chile, la cual fue compartida por las redes sociales del medio austral.

En este sentido, quiso justificar su accionar al asegurar que hay un par de compañeros de universidad que le hacen bullying y precisamente ese día ellos se burlaron de ella mientras revisaba su tesis.

«Pero eso tampoco justifica el haber agredido al conductor», advirtió la joven.

Asimismo, salió al paso a las personas que la tildan de agresiva, como los conserjes de su edificio, pero explicó que se debe a las insinuaciones de uno de los trabajadores residenciales.

«Los conserjes de mi departamento dicen que yo soy una persona agresiva, pero el conserje se me estaba insinuando y me dijo que yo merecía un hombre con estabilidad, ya que yo vivo sola y me estaban ofreciendo plata (…) por eso también me defiendo», indicó.

«CONSIDERO QUE PUEDO MEJORAR»

Por otra parte, recordó que durante su adolescencia sufrió de una fuerte adicción a las drogas.

«Yo tuve problemas de adicción desde los 13 hasta los 18 años. Viví en la calle y todo esto me ha traído consecuencias a mi vida. Y ahora es un momento de cambiar y hacer un tratamiento (psiquiátrico o psicológico) bueno, para yo mejorar mi vida, cambiar y ser una persona buena. Yo me considero una persona buena, de buen corazón, pero si considero que puedo mejorar», aclaró.

Ruiz volvió a pedir disculpas y aseguró que esto no volvería a ocurrir,

«Yo le pido al pueblo venezolano que no me miren como a una persona mala o una persona asesina, todos nos equivocamos. Yo sé que me equivoqué, yo sé que los metí a todos en el saco con las palabras que dije y eso no corresponde. De todo corazón yo les pido disculpas al pueblo chileno y al pueblo venezolano», puntualizó.

Por último, pidió que dejarán de acosarla por las redes sociales, donde incluso tiene fotos de familiares que han sido acosados también.

EL VENEZOLANO Y LA CHILENA FIRMARON «ACUERDO DE JUSTICIA RESTAURATIVA»

Este miércoles 27 de noviembre, el conductor venezolano, Deivis Agüero, y su agresora Constanza Ruiz suscribieron ante notaría un Acuerdo de Justicia Restaurativa por los golpes e insultos xenófobos que la chilena profirió contra el migrante criollo.

Este acuerdo estableció la voluntad de las partes de emitir un comunicado público.

El mismo expresaba que «que este caso debe entenderse como un ejemplo que inspire el entendimiento mutuo, el respeto, la justicia y la compasión, pilares fundamentales para la construcción de una sociedad basada en la convivencia pacífica».

«Este acuerdo busca contribuir a que, en Chile, tanto nacionales como extranjeros, encuentren un entorno libre de violencia, ya sea física, psíquica, verbal o de cualquier índole, sin importar la nacionalidad que ostente una persona», agregó la misiva.

El acuerdo estableció también el reconocimiento de responsabilidad por parte de Constanza Ruiz, que incluía disculpas públicas y compromiso de tratamiento profesional.