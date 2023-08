Nicolás Petro y Day Vásquez serán juzgados en libertad gracias a su acuerdo con la fiscalía colombiana

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, y su exmujer Day Vásquez quedaron en libertad preventiva tras culminar la audiencia de este viernes, sin embargo, deberán respetar ciertas restricciones para no volver a la cárcel.

Ambos fueron beneficiados por sendos acuerdos con la fiscalía colombiana, que seguirá la investigación que podría defenestrar la presidencia de Gustavo Petro.

Primero se le concedió la medida cautelar a la exnuera del mandatario, Day Vásquez.

«El despacho accederá, previa suscripción de diligencia de compromiso a que en su contra se imponga una medida no privativa de la libertad, en cuanto a observar buena conducta, presentarse periódicamente cuando se requiera por cuenta de cualquier autoridad, no salir de Colombia, y también de participar en cualquier reunión o mitín política, esto guarda relación con los hechos que se investigan», dijo el juez tras resumir el caso.

Seguidamente, procedió a dictar la medida que favorece también a Nicolás Petro. Según el juez, la Fiscalía no cumplió con la carga para restringirles ese derecho. No obstante, como Day, Petro no podrá salir del país ni asistir a encuentros políticos.

De igual manera se les prohibió tener contacto con alguna de las personas vinculadas a la investigación, de lo contrario serán revocadas sus cautelares.

CONGRESO INVESTIGARÁ A GUSTAVO PETRO

El Congreso de Colombia abrió este viernes una investigación contra el mandatario, Gustavo Petro, después de que su hijo aseguró a la Fiscalía que la campaña presidencial de su padre recibió financiamiento ilegal.

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes anunció la apertura de la investigación. Wadith Manzur, presidente del organismo, subrayó que también tomarán en cuenta la confesión de la exesposa de Nicolás Petro.

“Se viene adelantando un proceso en contra del presidente de la República por los hechos relacionados con las declaraciones de la ciudadana Daysuris Vásquez Castro meses atrás, este se encuentra en etapa de investigación previa”, dijo Manzur.

Nicolás Petro confesó el jueves que recibió dinero “ilegal” de parte de un exnarcotraficante y “grandes empresarios”. Parte de estos recursos fueron a sus cuentas personales, mientras que otras pararon en la campaña presidencial de su padre.