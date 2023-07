Niña migrante de 8 años habría sido abusada por 67 hombres en la frontera de EEUU

En los últimos días se ha generado controversia en redes sociales debido a un supuesto caso de abuso sexual infantil en la frontera entre Estados Unidos y México. Según el excandidato a congresista, Jeff Zink, las autoridades estadounidenses habrían encontrado a una niña de 8 años con el ADN de 67 hombres.

Según la versión de Zink, la menor viajaba con su madre y su padre para cruzar la frontera de forma ilegal. No obstante, se toparon con cárteles de droga que habrían asesinado a todos los hombres que viajaban con las mujeres. La madre y su hija quedaron solas y días después las encontró la policía, quienes le practicaron un examen médico a la menor.

El resultado del examen habría revelado la presencia del ADN de al menos 67 hombres en el cuerpo de la niña. Zink afirmó que la niña no podía hablar debido a que había pasado varias noches gritando, producto del abuso que había sufrido.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el caso es verídico o no, ya que las autoridades estadounidenses no han emitido ninguna declaración al respecto.

El caso habría ocurrido en el mes de abril. No obstante, es hasta ahora que ha empezado a ganar relevancia en diferentes medios de comunicación internacionales.

An 8 year old girl found at the US border with 67 traces of different DNA inside her. I have no words. @realtinapeters @Clerk_Peters @realJeffZink pic.twitter.com/4ZvHmluGg0

— CannCon (@CannConActual) April 19, 2023