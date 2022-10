Niño de 8 años fue abusado sexualmente por un compañero de clases en pleno baño de la escuela

Una mujer en Bogotá denunció el abuso sexual que sufrió su hijo de 8 años por parte de un compañero de escuela en un baño de la institución.

Al notar un comportamiento diferente en su hijo, la mujer empezó a conversar con él hasta percatarse de lo que había ocurrido.

"Mamá, lo que pasa es que un niño en el colegio me siguió, yo me escondí y él me encontró, me empujó muy duro del brazo, me llevó al baño y me bajó los pantalones", contó el menor de acuerdo a lo reseñado por Noticias Caracol.

La mujer lo llevó de inmediato a un centro médico para su evaluación, donde se activó la ruta blanca que identifica estos abusos que involucran a niños.

La madre del menor indicó que "de una vez lo hospitalizaron toda la noche y todo el día hasta las seis de la tarde, que me le dieron salida”; el dictamen fue “abuso sexual”.

El padre de la víctima admitió que la familia está “francamente frustrada porque el niño agresor va a seguir en el plantel educativo. Mientras, el mío toca salir a buscar colegio para ver dónde termina su año escolar”.

Por otra parte, las investigaciones arrojaron que habría un cómplice de entre 10 y 12 años en este caso.

De acuerdo con la ley colombiana, los niños menores de 14 años se consideran incompetentes, lo que significa que no pueden ser juzgados por sus delitos ni rendir cuentas.

El abogado penalista Saul León explicó que por ser menores de edad “puede que penalmente no sean responsables frente al código de infancia y adolescencia, pero si algún padre de familia o docente tenía la responsabilidad y la protección de estos menores y no ejerció tales obligaciones, podría estar legalmente llamado a responder desde el punto de vista económico y patrimonial”.