"No dejaré de luchar contra la violencia": Biden condenó tiroteo en Chicago en el día de la independencia

El presidente Joe Biden anunció este 4 de julio que seguirá luchando contra "la epidemia" de la violencia armada en Estados Unidos; a raíz del tiroteo que se registró en un desfile en Chicago que dejó al menos seis muertos.

El mandatario destacó que tanto él como su esposa Jill, están "conmocionados por la violencia armada, sin sentido, que una vez más trajo dolor a una comunidad estadounidense en el Día de la Independencia"; recogió Infobae.

"No voy a dejar de luchar contra la violencia armada", aseguró, recordando que a finales de junio promulgó la primera legislación en décadas sobre el control de armas, pero aún "queda mucho por hacer".

Previo al tiroteo, el mandatario publicó un mensaje de apoyo y esperanza en su cuenta de Twitter: "El 4 de julio es un día sagrado para nuestro país; es un momento para celebrar la bondad de nuestra nación, la única en la Tierra fundada a base de una idea: que todas las personas son iguales".

Al menos seis personas murieron y 31 más resultaron heridas este lunes en un desfile por el día de la independencia; en la localidad de Highland Park.

De acuerdo con varios medios, las autoridades emprendieron la búsqueda del sospechoso, quien abrió fuego con un rifle a la multitud desde la azotea de un edificio cercano.

Reportedly nine people have been shot at a 4th of July Parade in Highland Park, north of Chicago.

