“No lo juzguen”: Madre del responsable por masacre en Texas pidió perdón a las víctimas 

A tres días del tiroteo en Texas que cobró la vida de 19 niños y dos profesores, la madre de Salvador Ramos, responsable de la masacre, pidió perdón a los padres de las víctimas.

En una entrevista para CNN, Adriana Reyes aseguró que se encuentra “en shock” y no tiene palabras para justificar lo que hizo su hijo.

“No tengo palabras para decir, no sé lo que estaba pensando. Él tenía sus razones para hacer lo que hizo y por favor no lo juzguen. Yo solo quiero que los niños inocentes que murieron que me perdonen”, comentó.

“NO LO JUZGUEN”: EL TESTIMONIO DE LA MADRE DE SALVADOR RAMOS, RESPONSABLE DEL TIROTEO EN TEXAS

Como en su anterior declaración, la mujer aseguró que su hijo era “muy tranquilo” y no “le hacía daño a nadie”.

“Él era muy callado. Era muy callado. Él lo era. No molestaba a nadie, no le hacía nada a nadie”, dijo a Televisa.

Por su parte, el abuelo del asesino, Rolando Reyes; comentó a la prensa que conoce a muchas de las familias afectadas por la masacre: “Algunos de ellos son mis amigos, y voy a tener que enfrentarlos algún día”.

“No tenía ni idea de que tenía armas”, agregó; luego de comentar que su nieto pasaba mucho tiempo encerrado en su habitación sin relacionarse con nadie, y solo jugando videojuegos.

“A veces me lo llevaba a trabajar para que hiciera algo. No iba a la escuela; no fue en todo el último año. Si le rechistabas se enfadaba, ya sabes, ahora los niños se piensan que lo saben todo”, comentó a ABC.

La declaración de Adriana generó múltiples reacciones en redes sociales; pues muchos aseguraron que debe acudir a terapia y no puede justificar el comportamiento de Ramos.

“¿Qué razón tiene una persona para quitar la vida de otra?”, “Con razón mató a todos esos niños, la mamá no sabe ni donde está parada”; “Esa señora está tapando la cruel falla que cometió su hijo. Mejor que se quede callada, por favor” y “Es tan molesto escuchar a esa señora”, fueron parte de los comentarios destacados.