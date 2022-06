"No pararán": Protestan ante el Tribunal Supremo de EEUU contra fallo del aborto +VIDEOS

Cientos de personas se concentraron este viernes frente a la sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington, para protestar contra la decisión de la corte de revocar la protección al derecho al aborto.

Según pudo constatar Efe, el flujo de personas que llegaron a la sede de la mayor instancia judicial del país continúa para sumarse a la protesta. Muchos de ellos están pertrechados con carteles que rezan "Revocar Roe, ¡Por Dios, no!" y "Aborto a la carta y sin disculparse".

LIVE: Protest at The Supreme Court growing in size and aggression. #RoeVsWade pic.twitter.com/yPFjVEW4u8

Algunas manifestantes, muchos de ellos jóvenes, lloraban tras la decisión.

El edificio del tribunal está completamente blindado y rodeado con una doble fila de vallas y policías desplegados cada pocos metros.

BREAKING: Police begin to mobilize as abortionist protest picks up at The Supreme Court.#RoeVsWade pic.twitter.com/ZdVYRXM8uD

— Legacy America (@Legacy_America) June 24, 2022