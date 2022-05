No solo fue Debanhi Escobar: Hallan cuerpo de otra joven desaparecida en México desde el 31Mar

El cuerpo de otra joven fue identificado por las autoridades de México tras permanecer desaparecida desde el 31 de marzo, esto en medio de la indignación que causó el asesinato de Debanhi Escobar.

La víctima fue Yolanda Martínez, de 26 años. Su padre, Gerardo Martínez, denunció que su caso había sido dejado de lado por las autoridades; hasta esta semana que la fiscalía del estado Nuevo León confirmó que el cuerpo localizado el domingo en un terreno baldío en el municipio de Juárez, en la periferia de Monterrey, era de la mujer.

El cuerpo de Martínez estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que tuvieron que realizar un análisis de ADN; sin embargo, no se ha precisado la causa de la muerte. En el lugar se encontró su ropa y sus pertenencias.

“Se concluye estudio de genética elaborado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de esta institución, con resultado positivo para identificación de cuerpo sin vida correspondiente a Yolanda Martínez”, señaló la institución en un comunicado reseñado por la agencia AFP.

Durante semanas, la Fiscalía estatal sostuvo que se había marchado por voluntad propia; pero el hallazgo de Yolanda redobla la indignación en un Estado asediado en las últimas semanas por una crisis de desaparecidas.

LA DESAPARICIÓN DE YOLANDA MARTÍNEZ EN MÉXICO

El padre de Yolanda Martínez indicó que la última prueba que tuvieron sobre el paradero de la joven fue el video de una cámara de seguridad que la mostraba saliendo de la casa de su abuela materna con la intención de ir a buscar trabajo.

"Ahí se la tragó la tierra, ahí me la levantaron, me la desaparecieron y yo siento que ya no está, ¿por qué? Porque son muchos días. Yo pensaba encontrarla inmediatamente, pero no lo logré. Cada vez que dicen ‘un cuerpo encontrado’, todos los padres que andamos en la búsqueda quisiéramos que no fuera ninguna, pero tiene que ser una. Ha pasado con Debanhi y María Fernanda: no las buscaron a tiempo", sostuvo Gerardo Martínez a finales de abril en una entrevista con el diario español El País.

Pero este domingo, una vecina de Los Huertos encontró el cuerpo de una joven al salir a buscar leña en un área de matorrales de la zona. El área del hallazgo está muy cerca del domicilio familiar, a unos cuatro kilómetros de donde Yolanda vivía con su padre, su hermano, su tío y su abuela.