"No tienes derecho a estar acá", el video viral de nuevo ataque xenófobo a venezolanos en Chile

Un nuevo acto de xenofobia contra venezolanos tuvo lugar en un restaurante de Chile, el pasado 4 de junio.

A través de redes sociales, circuló el video de los empleados del local La Chona, los cuales denunciaron que una mujer los insultó porque no la atendieron cuando estaban en su hora de almuerzo.

"Anda a ganarte las lucas a tu país, sinvergüenza. No me voy a quedar quieta porque no eres chileno, yo soy chilena. Tú no eres chileno, no tienes derecho a estar acá. Hacen lo que quieren, esperen que hable con el dueño", señaló la agresora.

EMPLEADOS VENEZOLANOS DENUNCIARON ACTOS DE XENOFOBIA EN RESTAURANTE DE CHILE

A pesar de los insultos iniciales, la mujer no se detuvo ahí y continuó amenazando a los trabajadores del establecimiento.

"Y no te vengas a reír tampoco, soy capaz de pegarte un charchazo y la ley me favorece a mí como mujer. Más encima los papeles médicos que tengo… porque son unos sinvergüenzas, eso es lo que son. Los de afuera pueden hacer lo que quieran en este país, nadie les dice nada, y nosotros no podemos abrir la boca. Y si me dices algo te echo a Carabineros inmediatamente", agregó.

La mujer no ha sido identificada. Sin embargo, el dueño del restaurante emitió un comunicado en su cuenta personal y defendió a los empleados.

"Tuvimos un ataque racista hacia mis trabajadores, solo por el hecho de que estaban en su hora de colación y no era su obligación atenderla, ya que el local se cierra 1 hora para que almuercen. Se le dijo amablemente que no estaban atendiendo y ella comenzó a insultar sin sentido a estos chicos que solo trabajan y tratan de tener un mejor pasar en nuestro país", se leyó en la descripción.

Los representantes de La Chona aseveraron que no tomarán medidas legales, pero esperan que "la justicia social" haga lo suyo. "Cada gente loca en nuestro país (...) A compartir a esta señora dueña del país", expresaron.