Nueva era en México: Claudia Sheinbaum se juramentó como la primera mujer presidenta y su polémico discurso ya dio de que hablar

Claudia Sheinbaum se juramentó este martes como la nueva presidenta de México en una ceremonia en la que acudieron varios jefes de Estado en el Palacio Legislativo.

«Prometo guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande», exclamó.

Con 62 años de edad, Sheinbaum es la primera mujer que llega a la presidencia del país.

«Por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de la nación. Y digo, llegamos porque no llego sola, llegamos todas», manifestó tras recibir la banda presidencial.

Además, durante su discurso señaló que «durante mucho tiempo las mujeres fueron anuladas», pero ahora «es tiempo de transformación, es tiempo de mujeres».

«Soy madre, abuela, científica y mujer de fe y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos», sentenció.

Damas y caballeros, Claudia Sheinbaum rinde protesta como Presidenta de México

«LÓPEZ OBRADOR, EL MEJOR PRESIDENTE»

Durante su primer discurso, Sheinbaum reconoció el trabajo hecho por López Obrador, quien forma parte de su misma organización política.

«Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos: la historia y el pueblo lo ha juzgado, Andrés Manuel López Obrador es uno de los grandes, el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, él inició y terminó su mandato con más amor de su pueblo», afirmó.

Momento para la historia. Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

A pesar de la situación de violencia que vive el país, Sheinbaum definió a López Obrador como «el mejor presidente de México».

«Se retira de la vida pública como un demócrata y a seguir luchando desde otra trinchera. Ha sido un honor luchar con usted. Hasta siempre, hermano, amigo, compañero», dijo.

Además, se comprometió a continuar las políticas de su predecesor y el apego a la “austeridad republicana” y el combate a la corrupción.

De igual forma, acotó que atacará la problemática de la violencia que golpea al país. Aunque resaltó que «no regresará la irresponsable guerra contra el narco de (el expresidente Felipe) Calderón (2006-2012)».

Está previsto que en las próximas horas Sheinbaum mantenga reuniones en privado con varios jefes de estados, entre los que destacan Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.

Al terminar su primer discurso como presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el expresidente López Obrador protagonizaron un abrazo que fue aplaudido por todos los asistentes en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez le pidió a Sheinbaum que por favor no herede ni repita «los odios» de tu antecesor.

«Gobierna para todos, no solo para los tuyos. Demuestra que las mujeres gobernamos de manera diferente sin que ningún hombre nos mande. Te deseo de corazón que te vaya bien a ti porque solo así le irá bien a nuestro querido país», dijo.