Nuevas pruebas salen a la luz: Los hermanos Menéndez que mataron a sus padres e inspiraron serie de Netflix podrían salir libres

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes asesinaron brutalmente a sus padres José y Mary Louise, en 1989 cuando les dispararon en su mansión de Beverley Hills, podrían salir de prisión.

Este caso que inspiró la serie de Netflix llamada Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, podría tener un giro inesperado luego de que se encontraran nuevas pruebas que justificarían lo sucedido.

Ahora los hermanos deberán esperar un máximo de 60 días antes de conocer la decisión de su apelación por parte de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, informó la hijastra de Erik, Talia.

De acuerdo con la familia de los acusados, la nueva prueba sería una carta enviada por Erik a su primo Andy Cano seis meses antes del asesinato. En la misiva, le confesaba a su primo los abusos sexuales que estaba sufriendo por parte de su padre y lo mal que se sentía.

«He estado tratando de evitar a papá. Todavía me pasa, Andy, pero ahora es peor para mí… Todas las noches me quedo despierto pensando que podría venir… Tengo miedo… Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo cuente a nadie, especialmente a Lyle», dice parte del texto.

La carta la encontró recientemente la madre de Cano mientras estaba limpiando un almacén.

Cabe recordar que Andy Cano, quien murió en 2003, testificó a favor de los hermanos en los primeros juicios. Pero la fiscalía afirmó que había mentido durante su testimonio.

En esos juicios iniciales los hermanos habían negado haberle disparado a sus padres. No obstante, poco después lo admitieron, pero aseguraron que lo hicieron porque su padre, José, supuestamente había abusado de ellos cuando eran niños.

Aunque pasaron varios años de encierro en diferentes prisiones, hace poco los volvieron a juntar en el Centro Correccional RJ Donovan, en California.

La hijastra de Erik, Talia, expresó en redes sociales su deseo de verlo en libertad. «Rezo para que el fiscal de distrito/juez tenga compasión no solo por lo que soportaron mi padre y mi tío, sino también por el hecho de que todos nosotros, la familia, los queremos en casa. Casi 35 años es suficiente tiempo encerrados. Han pasado más tiempo encarcelados que vivos en el mundo real. Dejemos que eso se asimile», escribió.