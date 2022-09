Otro dardo de Boric ¿al chavismo? Critica que izquierdistas no hablen de abusos en Venezuela

El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado a los políticos de izquierda a criticar a todo aquel que esté cometiendo violaciones a los derechos humanos.

"No importa si eres extrema derecha o extrema izquierda, son mandatos civilizatorios. El respeto de los derechos humanos. No deben tener doble estándar", dijo durante una entrevista.

"Así que realmente me enoja cuando eres de izquierda y entonces condenas la violación de derechos humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua", agregó.

En este sentido, admitió que en Chile hubo violaciones a los derechos humanos en medio del descontento social. "No tiene que haber un doble estándar y eso podría costarle mucho más".

"Cuando era diputado me empecé a hacer preguntas sobre Venezuela. Fui a Venezuela en 2010 cuando Chávez aún vivía. Y luego comencé a hacerme preguntas cuando vi la represión de las protestas y la manipulación de algunas elecciones y yo dije: Bueno, esto no está bien", asentó.

"Tenemos que ser capaces de criticarlo. Y la gente de izquierda en Chile decía no, no, no, no que no se hablaba de nuestros amigos. Y creo que eso está completamente mal", relató.

Como representante de la izquierda, llamó a los partidos políticos a tener un solo estándar moral.

"No sé puede condenar solo lo que hacen los estados de derecha o lo que hace Estados Unidos en el exterior, por ejemplo, si no puedes ver que están haciendo tus 'amigos' o las personas que crees que son tus amigos", concluyó.

DISCURSO DE BORIC SOBRE VENEZUELA EN LA ONU

Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también se refirió a Venezuela y a la crisis migratoria.

En este aspecto, resaltó que la crisis migratoria venezolana es la que más impacto tiene en la región.

"La crisis humanitaria en Venezuela, producto de su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región", aseguró Boric.

INSULTOS DE DIOSDADO

Después de esto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, respondió con insultos las declaraciones del mandatario de Chile.

“¿Que nos vamos a rendir, que vamos a capitular, porque en la ONU un bobo como Boric salió a hablar pendejadas de Venezuela? Estás equivocado", dijo el dirigente chavista durante su programa en VTV.

"¡Un gafo! Salir a hablar mal de Venezuela teniendo tantos problemas en su país", concluyó