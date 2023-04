OTRO TIROTEO EN EEUU | Hombre entró disparando con un rifle en un banco de Kentucky, hay al menos cinco muertos

Este lunes se registró un nuevo episodio de violencia armada en Estados Unidos, cuando un hombre abrió fuego en el interior de un banco ubicado en el centro de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. El saldo fue de cinco personas muertas, incluyendo al atacante, y otras ocho heridas, una de ellas un agente de policía.

Según las autoridades locales, el tiroteo se produjo alrededor de las 8:30 a.m. (hora local) en una de las sedes del Old National Bank, un banco regional con sucursales en el sureste y medio oeste del país.

El sospechoso, que portaba un rifle de asalto, entró al edificio y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los empleados y clientes que se encontraban en el lugar.

La policía metropolitana de Louisville recibió varias llamadas alertando sobre la situación y llegó al lugar en cuestión de minutos. Los agentes se enfrentaron al tirador y lograron neutralizarlo. Sin embargo, el hombre ya había causado la muerte de cuatro personas.

El oficial Paul Humphrey, portavoz de la policía, informó que el atacante era “empleado o exempleado del banco” y que se desconocen los motivos que lo llevaron a cometer el crimen. También dijo que se está investigando si tenía algún tipo de relación con las víctimas o si actuó al azar.

Entre los heridos se encuentra un policía que recibió un disparo en el brazo y que se encuentra fuera de peligro. Algunos testigos relataron que vieron al sospechoso disparando desde una ventana del banco y que algunas personas lograron refugiarse en la bóveda del edificio, reseñó El País.

Appears to be multiple deaths at Old National Bank in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/IDsBBcsjnu

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, quien además es propietario del banco donde ocurrió el tiroteo, expresó su consternación por lo sucedido y se trasladó al lugar para ofrecer su apoyo a las familias de las víctimas y a las autoridades. También pidió a la población mantener la calma y colaborar con la investigación.

Este es el decimoquinto tiroteo masivo que se registra en Estados Unidos este año, según el recuento del sitio web Gun Violence Archive, que considera como tal aquellos incidentes en los que hay al menos cuatro víctimas mortales o heridas por arma de fuego. El más grave ocurrió el pasado 22 de marzo en Boulder, Colorado, donde un hombre mató a diez personas en un supermercado.

"I have a very close friend that didn't make it today," Kentucky Gov. Beshear says after 5 people were killed in a shooting at a Louisville bank.

"And I have another close friend who didn't either, and one who's at the hospital that I hope is going to make it through." pic.twitter.com/3hgEdyIt0p

— NBC News (@NBCNews) April 10, 2023