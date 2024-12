Otro venezolano volvió a ser víctima de xenofobia en Chile: «Lo que más me impactó fue su mirada de odio»

Un migrante venezolano que trabaja con su moto en Chile denunció que fue víctima de un ataque de xenofobia por parte de una mujer en una tienda.

@chamochyno, como lo conocen en redes sociales, se gana la vida como motorizado en Santiago y tiene un famoso canal de TikTok donde cuenta sus experiencias. «Es increíble lo que me acaba de pasar aquí. Un ataque de xenofobia. Es el primer ataque de xenofobia que tengo en persona, porque la mayoría son en redes, por mensajes”, dijo.

“Estaba comprando un agua en la zona alta de Chile y escucho a una persona bien vestida, chilena, que estaba murmurando. Le pregunto si me está diciendo algo, porque escucho que murmuraba acerca de los extranjeros, de los venezolanos”, prosiguió.

Posteriormente, la señora le dijo que estaba harta de los venezolanos y le preguntó que cuando se van de su país.

“Yo me quedé así como ‘señora, por qué me está diciendo eso, yo no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy comprando un agua’. Me dice ‘vete luego, paga que estoy apurada’, pero lo que más me impactó fue su mirada de odio y rechazo conmigo, si yo no le estaba haciendo nada”, expresó el joven venezolano.

Para finalizar, aseguró que no quiso que la situación escalara y mantuvo un bajo perfil.

“¿Cómo una persona puede creerse con el permiso de querer humillar a otra por no ser de la misma nacionalidad? No quise responderle mal ni grabarla. Simplemente pagué mi agua y salí”, concluyó.