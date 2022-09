Pánico en California: seis heridos dejó nuevo tiroteo en escuela de EEUU

Al menos seis personas resultaron heridas, este miércoles 28 de septiembre, durante un tiroteo en el interior de una escuela de California, en EEUU.

De acuerdo a medios locales, el tiroteo ocurrió en la escuela 'King Estate Campus', en East Oakland.

El tiroteo ha ocurrido en un edificio, en Fontaine Street, que alberga varias escuelas.

En el edificio está la Escuela de Tecnología del Área de la Bahía, la Escuela Secundaria Rudsdale Newcomer y el Estudio Independiente Sojourner Truth.

La Policía de Oakland ha confirmado el suceso y ha pedido a la población que se aleje de la zona por seguridad.

No se ha confirmado el número de víctimas y ha prometido más información en los próximos minutos u horas.

Lo que ha trascendido, es que tres personas han sido trasladadas al Hospital Highland con lesiones no especificadas.

En agosto, del presente año, se registró un tiroteo en el centro comercial más grande de los Estados Unidos. El escenario de esta situación fue el Mall of America.

En las redes sociales circularon videos e imágenes sobre el incidente.

En uno de ellos, se observa a un hombre gritando, mientras camina cerca de una tienda de ropa del complejo, para poco después hacer tres disparos.

Mall of America fue inaugurado en 1992, cuenta con más de 500 tiendas y es el más grande de Estados Unidos.

Además, están prohibidas las armas en el recinto, aunque no tiene detectores de metales y los compradores no son registrados al entrar.

En julio, las autoridades de Indiana informaron que los tres fallecidos en un tiroteo en un centro comercial de Greenwood eran hispanos.

Y el pasado 24 de septiembre, tres personas, entre ellas dos adolescentes, resultaron heridas por disparos en un parque de diversiones en Pittsburgh.

🚨 BREAKING VIDEO: Oakland, California: Alameda County Sheriff's Office confirms deputies have been called to help Oakland police with a shooting at a complex that houses multiple schools.#California #Oakland #BREAKING #BreakingNews

pic.twitter.com/0VXZQfhAuR

— Breaking Video News (@BreakingVideoHQ) September 28, 2022